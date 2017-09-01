بالصور… (زهر الدين) يلتقي (البشير) في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أظهرت صورٌ نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اجتماعاً ضم العميد “عصام زهر الدين” القيادي في الحرس الجمهوري، وقائد قوات النظام في دير الزور، وشيخ عشيرة “البكارة”، العائد إلى حضن النظام مؤخراً، “نواف البشير”.

وأشارت الصفحات التي تناقلت الصور، ومنها صفحة “فرات بوست”، إلى أن الاجتماع تم يوم أمس الجمعة 22 أيلو/سبتمبر، وقد تم في الفيلا التي استولى عليها “عصام زهر الدين” في مساكن الفيلات بدير الزور.

ويظهر في الصور إلى جانب كل من “زهر الدين” “نواف البشير” وابنه “أسعد البشير”، وقائد ميليشيا “لواء الإمام الباقر”، “عمر الحسن”.

ويأتي هذا اللقاء، بعد أن طالبت صفحة على “فيسبوك” تحمل اسم “عصام الدين”، بإعدام “البشير” واصفةً إياه بـ “القذر” و”الخائن”، ومتهمةً إياه بالتسبب بمقتل العديد من عناصر قوات النظام.

ونشرت الصفحة بعد عودة “البشير” إلى “حضن الوطن” تدوينة جاء فيها: “نحن كشعب سوري جنود ومدنيين وعسكريين وقادة، نطالب بإعدام الخائن الذي كان سبب باستشهاد العديد من بواسل الجيش السوري”، وأضافت “هذا القذر نواف البشير بعد أن خذلته تركيا والسعودية وقطر عاد ليلقي علينا الوطنيات، يجب على جميع الشرفاء الوقوف بصف واحد لمنع أمثال هذا الخائن بالدخول بيننا”.

وكان قد وصل “نواف البشير”، إلى مدينة دير الزور في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، عقب كسر قوات النظام حصار تنظيم “داعش” على المدينة.

ودخل حينها “البشير” برفقة قائد ميليشيا “لواء الإمام الباقر” إلى أحياء المدينة عبر طريق تدمر – دير الزور.

وعقب فك قوات النظام الحصار عن دير الزور، وجّه قائد قوات النظام في دير الزور، العميد عصام زهر الدين، إلى السوريين الذين غادروا البلاد، تهديداً صريحاً وواضحاً بمحاسبتهم حال عودتهم إلى سوريا حتى لو سمحت لهم حكومة النظام بذلك.

وقال زهر الدين خلال لقاء له على القناة الإخبارية الرسمية مخاطباً من أسماهم الهاربين من “الوطن”، “أرجوك لا تعد، لأن إذا الدولة سامحتك، نحن عهدا لن نسامحك”. وأضاف قائلاً “نصيحة من هالذقن لا حدا يرجع منكن”.