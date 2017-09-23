نمرود سليمان: رياض2

نمرود سليمان : كلنا شركاء

تؤكد الغالبية الساحقة من سياسي ومثقفي سورية ومعهم أمثالهم من الأقليمين والدولين الذين تعاطوا مع الشأن السوري منذ سنوات سبع ، أن مؤتمر الرياض المقرر عقده في أكتوبر القادم سيكون آخر فرصة او محطة لاتفاق السوريين مع بعضهم البعض طارحين شعارات مثل : وداعا أيتها المنصات ، وداعاً للتخندقات السياسية ، وداعآ للرغبات المرسومة من قبل هذه الدولة او تلك .

نحن جميعآ كسوريين معارضة وموالاة وبغض النظر عن الاحجام والأوزان والانتصارات والانكسارات لهذه الجهة او تلك محكومون بالاتفاق على الحل السياسي رغمآ عن إرادة هنا واُخرى هناك ، ومن يشذ عن هذا الحكم مصيره الفشل ،

المطلوب من كل مشارك في مؤتمر رياض 2 القادم ان ينطلق من الآتي:

١- ان ينظر الى الحالة السياسية في وضعها المتحرك وليس الثابت ، وان يدرك بأن لكل مرحلة سياسية أدواتها ، بمعنى اخر لا يجوز معالجة مرحلة سياسية جديدة بأدوات سياسية قديمة.

٢- ان لا يعتبر اي فرد او جماعة او حزب او حركة او منصة بأن المؤتمر ساحة معركة لتمرير مشروعه الخاص به ، الشعب السوري دفع دماء باهظة لهذه الخواص ، وصلنا الى خيار اللاخيار ، ولم يبق أمامنا إلا ان نجلس جميعاً على طاولة واحدة ونتخلى عن قناعاتنا المسبقة ونتفق على برنامج سياسي كامل وشامل هدفه تحقيق مطالب الشعب السوري بكل الوانه .

٣- السوريون قادرون على إيجاد حلول لشعبهم اذا تخلى البعض منا عن البحث عن ادوار مستقبلية، ونطلب من المشاركين في المؤتمر بالوقوف ضد أولئك الذين كانوا وما زالوا يبحثون عن ادوار .

٤- نتوجه الى الدول الداعمة لمؤتمر الرياض اقلمية كانت ام دولية تأمين الغطاء السياسي لهذا المؤتمر ، وتقول المعلومات الواردة من الإخوة في السعودية بأنهم يبذلون جهودا لتأمين هذا الغطاء وقد نجحوا بذلك.

إن العوامل الموضوعية لنجاح المؤتمر متوفرة من خلال الدور الروسي والأمريكي والسعودي الأردني ، والامم المتحدة تسعى لنجاح المؤتمر واجلت كل شيء الى ما بعده ،

الحلقة الأضعف في المؤتمر القادم كانت وما زالت هي نحن المعارضات ، الى الان لم نستطع الوصول الى القواسم المشتركة ، لم نستطع الاتفاق ، لم نعرف كيف نمارس اختلافنا ضمنا وحدتنا .

إنها اخر فرص أمامنا ، إذا لم نتفق في مؤتمر الرياض القادم سيتركنا العالم كله ونغرق في خلافاتنا وسينبذنا شعبنا الى الأبد وهو على حق .

نيويورك نمرود سليمان ٢٣-٩-١٧