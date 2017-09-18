قوات النظام تتأهب لاقتحام آخر معاقل الثوار في الغوطة الغربية

إياس العمر: كلنا شركاء

استهدفت قوات النظام بلدة (بيت جن) في غوطة دمشق الغربية، صباح اليوم السبت 23 أيلول/سبتمبر، بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والبراميل المتفجرة، بالتزامن مع قدوم حشود عسكرية غير مسبوقة استعداداً لاقتحام البلدة.

الناشط عبد السلام الجولاني قال لـ (كلنا شركاء) إن مروحيات النظام استهدفت محيط بلدة (بيت جن) بأكثر من 15 برميلاً و حاوية متفجرة خلال الساعات الماضية، بالإضافة لاستهداف قوات النظام المتمركزة بلواء 90 للبلدة بأكثر من 300 صاروخ وقذيفة مدفعية.

وأضاف أن قوات النظام وبالتزامن مع التمهيد الناري، حاولت السيطرة على عدد من المزارع المحيطة بالبلدة صباح اليوم، ولكن كتائب الثوار في المنطقة تمكنت من التصدي له.

ووصل العشرات من عناصر ميليشيا (حزب الله) مؤخراً إلى محيط بلدة (بيت جن)، وقال الجولاني إن الميليشيا تسعى من خلال السيطرة على البلدة لفرض سيطرتها على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين سوريا ولبنان، كون البلدة قريبة من منطقة (شبعا) اللبنانية.

ولفت إلى أن كتائب الثوار في المنطقة ردت باستهداف مواقع قوات النظام بالمدفعية الثقيلة و قذائف الهاون.