وفيق عرنوس: طريق بوتين الى السيادة العالمية

وفيق عرنوس: كلنا شركاء

ان مساهمة بوتين الحثيثه في حل ماافسدته السياسة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وخاصة العراق وسورية وفلسطين واليمن وكذلك ليبيا والسعي الجدي لوقف نزيف الدم واعادة بناء هذه الدول العجوزه اصلا الى دول شابه في المفاهيم الديمقراطية والتعددية وتداول السلطه الامر الذي يجعل من روسيا الاتحاديه قوة جديره بالاحترام والاعجاب من الكثير من دول العالم والشعوب المختلفة قادره على رسم منهج جيو سياسي جديد للتشاركيه وتحجيم الهيمنه الامريكية في مختلف مناطق العالم وخاصة الشرق الاوسط وكشف عهرها في إدارة أزمة ماسمي زورآ أزمة الربيع العربي المشوؤم ،اضافة الى وقف محاولة عزل اوربا المتعمد ووصفها بالعجوز والغاء دورها السياسي والثقافي المرتكز على مبادىء الثورة الافرنسية في حماية حقوق الانسان وترسيخ مفهوم الحرية والديمقراطية للشعوب.

ان تموضع العديد من الدول الأوربية الملاصق لمنطقة اوراسيا يجعل منها حليفا اقرب لروسيا الاتحادية مستقبلا من امريكا البعيدة جغرافيا والتي شرعت من خلال ساستها المحافظين التخلص من مسوؤليتها تجاه حلفاء الامس ونعت دولها ب اوربا العجوز.

من هنا نقطة البداية حيث اهمية اوراسيا الجيوسياسية والتي تشكل قوه بشريه واقتصاديه وصناعية ذات طابع تكنولوجي متميز في الكثير من العلوم وخاصة علم الاتصالات والمعلوماتية وامتلاك المال ومصادر التجارة والكثافة السكانية والرقعة الجغرافية.

ان حلم بوتين المستقبلي صاحب المواصفات القيادية وهدوء الطبع وعمق التفكير وغنى المخزون الوطني القومي والخبرة السياسية والذاكره التاريخيه لعظمة الشعب الروسي وارثه القديم الجديد منحه فرصة كبيره لايقاظ الشعور الوطني القومي لشعوب روسيا الاتحاديه واخراجه من عنق الزجاجه بعد ان افقده النفوذ الامريكي قدرته وسلخ منه العديد من اطرافه بالضربة الموجعه عام ١٩٨٩ م وترك الاتحاد السوفياتي عرضة للصراعات والمافيات والنفوذ العابر ، ان عودة روسيا الاتحاديه الى المسرح الدولي التدريجي سوف يبعث الامل لدى الكثير من الشعوب في العالم للتفاؤل لان منطق العلم السياسي لايمكن ان يقف العالم على قطب واحد و نفوذ دولة واحدة يأخذها الغرور بالقوة الى تخريب الكرة الارضية ،

ان الملفات الكثيرة والمتعددة في شجونها لدى دول العالم والحروب المتعددة الأوجه والصراعات الناجمة من الاختلافات الدينية والمصالح الاقتصادية والجغرافية او حروب المياه الخ يجعل حلها مستحيلا في ظل سيطرة قطب واحد حيث تغيب العدالة وتسود شريعة القوي على الضعيف وتصبح المؤسسات الدولية من مجلس امن وأمم متحدة مرهونة لذاك القطب بلا جدال ،

ان الدور الروسي المتنامي وأحلام بوتين المشروعة في محاولة اجتذاب اوربا الى حضن اوراسيا وكذلك تركيا وايران وبعض الدول العربية والهند والصين الدول العظمى في عدد سكانها وتقدم صناعاتها وتفوقها الاقتصادي الصاعد وامتلاكها تكنولوجيا علميه وعسكريه كل ذلك يشكل قاعدة انطلاق لتشكيل حلف عسكري يقف في مواجهة حلف الناتو الامريكي الصنع والذي بدأ يترنح بسبب عنجهية امريكا ونظرتها الفوقية للدول الاوربية وبعض الدول المشاركة مثل تركيا وباكستان ، كما ان علاقة بوتين مع دول البريكس وتطوير هذه العلاقة الى تشكيل قوه اقتصاديه ومالية كبيره ربما سوف يأتي في سياق تشكيل جبهة في مواجهة الهيمنه الامريكيه والعنجهية للقطب الواحد المدعومة من الصهيونيه العالمية في زمن آل بوش اصحاب هذه الفكره الخياليه والتي كتب عناصر نشوئها المهندس السياسي زبيغنييف بريجنسكي تحت عنوان التفوق الأمريكي وضروراته الجيوستراتيجيه الملحة.

ان فشل القطب الواحد في حل النزاعات الدوليه والعديد من الملفات وخاصة في الشرق الاوسط وسلوك الاداره الامريكيه الممنهج في ابتزاز الدول النفطيه ومحاولة وضعها تحت سيطرتها الكامله وتعميم وصفة غونداليزا رايس وما اسمته الفوضى الخلاقه لتخريب دول وأنظمه وقتل شعوب بعينيها عن طريق مباشر او غير مباشر قابله شعور بالظلم انتج حركات سلفيه ونزعة جامحه نحو الارهاب وظفته الولايات المتحدة الأمريكية لتخريب الشرق الاوسط تحت عنوان امن اسرائيل،

وفي المقابل قامت سياسه روسيه حكيمه وصارمه لحماية استقلال الدول والحفاظ على هيبة الشعوب ومنع تمزيقها لاقت ترحيبا واسعا على مستوى المؤسسات الدولية والدول الإقليمية وربما يؤدي ذلك الى إعادة بناء تحالفات جديدة وهامه تعزز دور روسيا الاتحادية ويضعها امام مسؤوليات تاريخيه في حفظ السلام والأمن العالمي والحفاظ على حقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة.

وبذلك اصبح الرئيس بوتين رقما صعبا لايمكن تجاوزه او تجاهله على كافة المستويات الاقتصاديه والعسكريه والسياسيه في معظم الملفات والقضايا الدولية وعليه تقع مسوؤليات جسيمه وصعبه في اعادة التوازن الدولي وبناء وترسيخ نظام اداري سياسي جديد يقوم على مبدأ حرية الشعوب وحماية الدول واستقلالها وبسط نظام ديمقراطي في كل مناطق الصراع القائم على الاستبداد والديكتاتورية العسكرية٠