برلمان تركيا يمدد تفويض نشر قواتها في سوريا عاماً إضافياً

وليد غانم: كلنا شركاء

صوت البرلمان التركي مساء اليوم السبت على قرارٍ يقضي بتمديد التفويض الممنوح للجيش التركي بالانتشار في كل من سوريا والعراق لعام إضافي.

وعقد البرلمان التركي اجتماعاً طارئاً لمناقشة تمديد تفويض الحكومة بتكليف الجيش بتنفيذ عمليات خارج الحدود بالعراق وسوريا.

وكان البرلمان التركي، صدّق في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، على مذكرة تفوض الحكومة إرسال القوات المسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود، إذا اقتضت الضرورة ذلك، من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها تركيا من “التنظيمات الإرهابية” في سوريا والعراق، وتم تجديد تلك المذكرة لاحقا.