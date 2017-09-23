كتائب الثوار تستعيد قرية تقدم إليها النظام شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

استعادت كتائب الثوار مساء اليوم السبت سيطرتها على قرية أم حارتين في ريف حماة الشمالي بعد ساعاتٍ من تقدّم قوات النظام في المنطقة.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في حماة إن قوات النظام بدأت صباح اليوم هجوماً واسعاً على مواقع كتائب الثوار تزامناً مع حملة قصفٍ مكثّفٍ من الطيران الروسي الذي شن عشرات الغارات على ريفي حماة الشمال وإدلب الجنوبي.

وأسفرت حملة قوات النظام بحسب مراسلنا عن سيطرتها على قرية أم حارتين صباح اليوم، ونقل مراسلنا عن مصادر مقربة من هيئة تحرير الشام أن مقاتليها شنوا هجوماً معاكساً مكنهم من قتل 19 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الرديفة، كما دمر مقاتلوها عربة “بي إم بي” لقوات النظام على أطراف القرية.

بدورها، أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية استعادة كتائب الثوار لسيطرتها على قرية “أم حارتين” بعد تقدم قوات النظام.

ولفت مراسلنا إلى وجود اشتباكات مستمرة حتى مساء اليوم في قرية قبيبات المجاورة، فيما تضاربت الأنباء حول سيطرة النظام عليها.