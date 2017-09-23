قافلة مساعداتٍ أمميةٍ تدخل إلى مدينة حرستا بالغوطة الشرقية

محمد كساح: كلنا شركاء

دخلت قافة مساعدات مقدمة من الأمم المتحدة عصر السبت إلى الغوطة الشرقية عبر مدينة حرستا، فيما أشار نشطاء أن الكمية غير كافية للمنطقة التي تضم 400 ألف نسمة وتعاني من حصار خانق منذ أربع سنوات وحتى اللحظة.

القافلة ضمت 42 شاحنة مساعدات وفقا لـ “خالد الرفاعي” مراسل (كلنا شركاء) في المنطقة.

وعبرت القافلة برفقة الهلال الأحمر من معبر مشفى الشرطة إلى مدينة حرستا حيث تحوي مواد غذائية وطبية ولوجستية لكل من حرستا ومديرا ومسرابا فقط.

وقال مراسلنا إن عدد الوجبات التي حوتها الحافلات بلغت خمسة آلاف وجبة غذائية إضافة للطحين، مضيفاً أنها توزّعت بين مدينة حرستا التي نالت 2300 وجبة، وبلدة مسرابا وكان نصيبها 1900 وجبة، بينما أخذ أهالي بلدة مديرا 600 وجبة غذائية.

وتعاني الغوطة الشرقية من حصار خانق اشتد في الآونة الأخيرة عقب إغلاق معبر المنطقة وعدم السماح بدخول المواد الغذائية والبضائع لتشهد الغوطة موجة غلاء فاحش أدى إلى معاناة لا توصف.

وارتفعت أثمان المواد الغذائية الرئيسية مثل السكر الذي تجاوز 3500 ليرة والسمنة وبلغت أربعة آلاف ومثلها الزيت النباتي.

وشهدت الغوطة في الأسابيع الماضية توقيع اتفاقي تهدئة لتدخل المنطقة ضمن اتفاق تخفيف التوتر بعد أن وقعت موسكو مذكرتين مع كل من فيلق الرحمن وجيش الإسلام حيث كان من المفترض وقف الأعمال القتالية وفتح معابر الغوطة الشرقية.