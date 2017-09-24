عشرات القتلى والجرحى جراء القصف على حي جوبر الدمشقي

محمد كساح: كلنا شركاء

قال نشطاء ومركز صحفي معارض إن العشرات سقطوا بين قتلى وجرحى جراء القصف المكثف الذي استهدف مناطق ملاصقة للعاصمة بالغوطة الشرقية على الرغم من دخول المنطقة ضمن اتفاق تخفيف التوتر الذي رعته موسكو خلال الأسابيع الماضية.

وتحدث مركز الغوطة الإعلامي الذي يمتلك مجموعة من المراسلين داخل الغوطة الشرقية عن “ارتقاء تسعة شهداء وعشرات الجرحى نتيجة القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام على كل من حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما”.

وفي حصيلة جديدة قال المركز إن تسعة شهداء إضافة لعدد كبير من الجرحى سقطوا عقب قصف مكثف بصواريخ أرض-أرض من قبل قوات النظام على حي جوبر شرقي دمشق.

ومن الضحايا، وفقاً للمركز الإعلامي “زياد محمود الرفاعي، وموفق زياد عبد الرحمن طرابلسي، ووائل تيسير غنوم، وهادي محمد حسن الحموي، وعمران عمر النصري”.

في نفس السياق استهدفت قوات النظام بلدة كفربطنا حيث دكت المدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في المنطقة.

ومنذ دخول الغوطة الشرقية التي تضم قرابة 400 ألف نسمة ضمن اتفاق تخفيف التوتر الذي ترعاه روسيا جرت عشرات الخروقات في الاتفاق الذي ينص على وقف الأعمال القتالية وفتح معابر المنطقة.

ووقعت عشرات الانتهاكات في بلدات متفرقة بالغوطة كان أبرزها مجازر في مدينة عربين و معارك يومية ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي في محور جوبر – عين ترما المطل على العاصمة دمشق .