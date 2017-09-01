أسست شركةً وألفت كتاباً وتطبخ يومياً لـ800 شخص.. هكذا أبهرت طاهية سورية لاجئة المستشارة ميركل عند لقائهما

كلنا شركاء: أ ف ب- هاف بوست عربي

لم تكن ملكة جزماتي تُعد الأطباق التقليدية عندما كانت تعيش في بلدها سوريا، غير أنها باتت تحظى بشهرة لافتة في برلين التي لجأت إليها قبل عامين، حتى أن أطباقها الشرق أوسطية أبهرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وصلت ابنة دمشق هذه البالغة 30 عاماً إلى برلين في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وباتت تجسّد إحدى قصص النجاح الباهرة للاجئين في هذا البلد الذي تأثر بوصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى أراضيه.

في غضون سنتين تمكّنت الشابة من إنشاء شركتها لإعداد الطعام الشرق الأوسطي الذي يحبه الألمان كثيراً وأصدرت كتاب طبخ.

حياة جيدة

وتقول ملكة جزماتي التي فرّت من دمشق في كانون الثاني/يناير 2012: “حياتي جيدة في ألمانيا”.

وتعرب ملكة وهي تقلي الفطائر عن ارتياحها لأنها لم تعد تعتمد على المخصصات التي تقدمها السلطات الألمانية للاجئين.

وتعد الشركة التي أسستها مع زوجها “ليفانت غورميه” الأطباق السورية الشهيرة لمآدب وحفلات استقبال.

وتوضح ملكة: “بدأت بوجبات لأعياد ميلاد خاصة ولمآدب عيد الميلاد، والآن بت أعد الطعام لـ800 شخص”.

ووصل نحو 600 ألف سوري إلى ألمانيا منذ اندلاع الحرب في هذا البلد عام 2011. ولا يزال الكثير منهم يتخبطون في صعوبات تعلم اللغة والبطالة.

فنحو 40% من اللاجئين من كل الأصول، مسجلون كعاطلين عن العمل في هذا البلد الذي يشهد انتخابات عامة الأحد. ويفيد معهد “دي آي دبليو” أن الآثار الإيجابية لتدفق هؤلاء اللاجئين لن تظهر إلا بعد سنوات.

وأوصلت دروب الاندماج العسيرة ملكة جزماتي إلى مقر المستشارية الألمانية. ففي الربيع الماضي دعيت الشابة السورية إلى تحضير أطباق شرق أوسطية لأنجيلا ميركل. وتقول إن المستشارة الألمانية أحبت كثيراً الشاورما التي أعدتها.

طاهية سورية من مشقات اللجوء إلى #المستشارية_الألمانية… #ميركل أحبّت الشاورما التي أعدّتها… https://t.co/wGSuWacqVj — Jo24 Breaking News (@jo24net) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

مقدمة برنامج للطبخ

ويقال إن وراء كل طبق أم سورية نقلت أسرار فن الطبخ هذا إلى بناتها. ولا تفلت ملكة جزماتي من هذه القاعدة.

وقد خطّت خطواتها الأولى كطاهية في الأردن الذي لجأت إليه مدة 3 سنوات. وأصبحت تقدم برنامجاً مخصصاً للطبخ عبر قناة سورية معارضة.

إلا أن زوجها صعد في يوم من الأيام على متن أحد هذه المراكب التي نقلت آلاف السوريين إلى أوروبا مجازفين بحياتهم. وفي ألمانيا حصل على صفة لاجئ والحق في استقدام عائلته.

لكن إنجيلا ميركل شدّدت سياستها حيال اللاجئين منذ ذلك الحين. ففي عام 2015، حصل 98% من السوريين على صفة لاجئ فيما تراجعت هذه النسبة الى 30% اليوم. ويحصل البقية على “حماية فرعية” توفر لهم إقامة لمدة سنة من دون إمكانية لمّ شمل العائلة.

وواجهت جزماتي صعوبة في التأقلم مع ألمانيا التي لا تفهم بعد رموزها بالكامل. وتقول “إنه بلد تقني جداً”.

إلا أن ملكة ترى في أطباق الفول التي يستمتع بها الألمان أداة للترويج لثقافتها. وتؤكد: “أطمح إلى أن يحظى المطبخ السوري باعتراف دولي كما المطبخ الفرنسي والإيطالي”.

ولكي تنسى الدمار اللاحق ببلدها، تغوص ملكة بين أقدار الطبخ. وتقول: “يوماً ما ستنجلي الظلمة ويبزغ فجر جديد”.

لكنها تتساءل متنهدة فيما عيناها تغرورقان بالدموع: “لكن متى؟ ربما ابني لن يرى هذا الفجر يبزغ”.

ويأتي المهاجرون السوريون الذين أثقلت كاهلهم مأساة بلادهم، لتذوق أطباقها لأنه من خلال الباذنجان والسمسم والحمص “يتلذذون مجدداً بطبخ أمهاتهم”.