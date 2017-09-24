ثلاثة قتلى لقوات النظام برصاص زملائهم في حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

قُتل ثلاثة عناصر من قوات النظام على طريق خناصر في ريف حلب الجنوبي، منتصف ليلة الأحد (24أيلول/سبتمبر)، إثر إطلاق عناصر آخرين النار من الرشاشات الثقيلة، خلال نقل أحد قتلاها إلى مدينة حلب.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام بشار الأسد، إن عناصر من قوات النظام أطلقوا الرصاص العشوائي من الرشاشات الثقيلة في منطقة خناصر جنوب حلب، وذلك خلال نقل أحد قتلى قوات النظام إلى مدينة حلب، مما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من القوات المرافقة.

وأكدت المصادر الموالية، “انقطاع الكهرباء عن أحياء مدينة حلب، جراء إصابة الخط الرئيسي على طريق خناصر، كونه الخط الرئيسي الذي يغذّي المدينة بالكهرباء، وذلك بسبب إطلاق الرصاص الذي تسبب بسقوط القتلى من قوات النظام”.

ونوّهت “المصادر”، إلى أن “ورشات الصيانة توجهت إلى طريق خناصر جنوب حلب، وتعمل على تصليح الخطوط المتضررة، مشيرةً إلى عودة التيار الكهربائي إلى المدينة في أي لحظة”.

وفِي سياقٍ آخر، قالت وسائل إعلام محلية، إن حريقاً ضخماً اندلع في حي حلب الجديدة غرب مدينة حلب، دون التوضيح عن أسبابه.