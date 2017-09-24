هنادي زحلوط: بين جنيف والاستانة.. هل فرض النظام اعادة تعويمه دوليا؟

هنادي زحلوط: كلنا شركاء

أنتج النظام السوري خلال عقود حكم فيها البلاد بطريقة استبدادية قمعية موتاً سياسياً، فقد قضى على كل صوت يعارضه أو يحاول إنتاج تفاعل إجتماعي يسمح لسوريا بأن تخرج من مجتمعها نوراً أو طريقاً أو حالة سياسية اجتماعية يعول عليها، فكان أقدر بكثير من المعارضة السياسية لاستقبال الحراك الشعبي الذي بدأ في درعا و انطلق منها و الذي كان أكبر بكثير من أن يخمده النظام أو تقوده الكيانات و الأحزاب المعارضة.

فلعب بحنكة على ذر الرماد في العيون أمام المجتمع الدولي (إلغاء المادة الثامنة و قانون الطوارئ تعديل دستوري و اصدار قرارات عفو)، و خلق بدائل على الأرض لها عقليته ذاتها وتنص على إعدام كل مخالف عقلية هي ذاتها عقلية الرومان في القرون الوسطى.

فكان العفو الرئاسي 31 إيار 2011 الذي أخرج زهران علوش و أبو عيسى الشيخ و حسان عبود و آخرون كان قد سجنهم في صيدنايا على خلفيتهم الاسلامية المتشددة و جهادهم في العراق، لكن هؤلاء الثلاثة المذكورة أسمائهم تسلموا قيادة أبرز الفصائل العسكرية الاسلامية المتشددة التي تشكلت لمواجهة النظام.

كان السلاح و التوجه للمواجهة العسكرية أكثر ما يخدم النظام، هو الذي لا يقبل بحل سياسي لا يعيد إنتاجه، كما أنه يملك السلاح و المال و الرجال و الدعم العسكري و الغطاء السياسي و صاحب تجربة ناجحة عمرها ما يقارب الثلاثون عاما.

زاد دعم الدول الإقليمية لعسكرة الحراك و زاد قمع النظام على أصحاب الكلمة و الرأي.

لا يمكننا فهم أو قراءة النظام انطلوجيا بآليات القرن الواحد و العشرين و لا بٱليات القرن العشرين، بل بآليات قرون أكل عليها الدهر و شرب، و هذا واضح من ثلاث اجراءات شكلية كان على النظام أن يقوم بها أولها اجراءات الحق في التقاضي و هي مسلمة تقوم بها كل الحكومات بالعالم أثناء الاضطرابات السياسية و السماح بالتعبير السلمي، والحق في الاجتماعات و التعبير عن الرأي، و الثالثة و هي الأهم في عصرنا هذا و هي حرية الإعلام و الإشهار الإعلامي.

و مع كل هذا فشل النظام في الحسم العسكري الكامل لكنه نجح في إنتاج حالة سورية نموذجية على مستوى ضبط إرهاصات و تفاعلات المعارضة المسلحة وخوف الحلفاء.

و بعد مرور أكثر من عام على ما يجري في سوريا و تحديدا في 30 حزيران 2012 كان أول تدخل دولي مباشر و واضح في الشأن السوري ظهر ذلك في اتفاق جنيف بين اللاعبين الاساسيين الاميركي و الروسي.

استطاع النظام التملص من قرارات مؤتمر جنيف بدعم إيراني روسي لافت بالإضافة لفشل المعارضة السياسية في توحيد رؤيتها و الأهم من ذلك عدم جدية المجتمع الدولي في إيجاد حل للمأساة السورية.

بعد فشل تطبيق مقررات مؤتمر جنيف و استمرار الحرب صار السوري على يقين بأن العالم كله تخلى عنه فلجأ إلى حل خلاصي ترافق مع زيادة دعم الدول الإقليميلة بالسلاح والعتاد وبات الحل الوهمي (الدونكيشوتي) أقرب للناس، فزاد العنف والتشدد وحجم الدمار وزاد التفكك في المجتمع، وحققت المعارضة المسلحة انتصارات عريضة إلى أن جاء التدخل الروسي المباشر و نفذ أول ضرباته في 30 أيلول 2015 ليقلب كفة الميزان على الأرض بعد فترة قصيرة نسبياً و جاء انتصار النظام في مدينة حلب (العاصمة الإقتصادية لسوريا) لتأكيد تفوقه العسكري.

و لا ندري بعد حلب إن كان الإسلاميون قد فهموا أن اعتمادهم على الداعمين لا يفيدهم حتى و إن كانوا حلفاء أقوياء.

بدا النظام أكثر المستفيدين من تراجع إنتاجية المجتمع الدولي في الحالة السورية، حيث استطاع فهم ما يستطيع بيعه و شرائه و التحكم به لجعل هذا البلد المنكوب تحت سيطرته مع سيطرة قوى إرهابية بحتة بإعتراف الجميع، كتنظيم و داعش و تنظيم جبهة النصرة.

وعي النظام لإهمال المجتمع الدولي و تراجع آليات الضغط الاميركية التقليدية و دعم الحلفاء، جعله يمارس العنف بشكل مفتوح (الكيماوي و الاعدامات الميدانية و البراميل المتفجرة) دون أي خوف من أي ردة فعل و حول السوريين إلى طالبي نجاة لا فاعلين.

في ظل هذه الظروف تمت الدعوة إلى مؤتمر الأستانة للقوى العسكرية الفاعلة على الارض، فنتج عنه اتفاقات عسكرية كمناطق خفض توتر و مناطق خفض تصعيد و مصالحات و..الخ (لسنا هنا بصدد التحدث عن مخرجات المؤتمر لكن لا بد من الاشارة أن هذا المؤتمر لم يأت على ذكر أي حل سياسي).

لذلك تمسك به النظام دون أي ذكر لمؤتمر جنيف و القرارات الدولية المتعلقة به كالقرار 2245، 2170.

وبدا واضحا أن النظام لن يقبل بهيئة حكم انتقالي و لا حكومة انتقالية، وشكليا هو متمسك بمحاربة الإرهاب، وهو يقبل بتعديل دستوري على مقاسه و حكومة وحدة وطنية على غرار الجبهة الوطنية التقدمية التي شكلها عام 1972، بينما تصر المعارضة السياسية على تطبيق ما جاء في بيان جنيف لأنه الحل الوحيد الذي يعيد الحياة هذا البلد الذي اسمه سوريا.

لكن يبقى سؤال أساسي فيما سيحصل :

هل يزج المجتمع الدولي و من خلفه الولايات المتحدة الأمريكية النظام السوري داخل الماء العكر ليقطع دابر الطين عن الماء؟ و بعد أن يتخلص من تنظيم داعش و جبهة النصرة و الفئات الاسلامية المتشددة الأخرى هل سيتم الدفع بالتكوينات السياسية ليكونوا كفة راجحة أمام النظام الذي برصيده ما يكفي من التهم و الملفات لمحاكمته و بالتالي إجباره على إنتاج سوريا جديدة تقوم من تحت الأنقاض؟ أم ان النظام بعد أن ينتهي من مهمته سيعود ليحكم كما يشتهي؟!