فصائل دير الزور تشكل غرفة عمليات موحدة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت خمسة فصائل من الجيش السوري الحر في المنطقة الشرقية عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تقود الحراك الثوري في دير الزور سياسياً وعسكرياً.

وأصدرت هذه الفصائل بياناً مشتركاً قالت فيه إن اللجنة المؤقتة الممثلة لأهم فصائل الجيش الحر في المنطقة الشرقية اجتمعت يوم الجمعة الماضية لمواجهة التطورات و”إزالة معاناة أهلنا في محافظة دير الزور الذي يرزح عشرات الآلاف منهم تحت رحمة داعش وإجرامها وتحت وطأة القصف العشوائي الذي يطال الأبرياء”.

واتفق المجتمعون، بحسب البيان، على تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة، بقيادة العميد الركن أحمد جديع لتشرف وتدير العمل العسكري.

وتتكون غرفة العمليات من كل من “جيش مغاوير الثورة، وجيش أسود الشرقية، وتجمع أحرار الشرقية، وجيش الشرقية ولواء تحرير دير الزور”.

وأعلنت هذه الفصائل عن تشكيل هيئة سياسية مشتركة برئاسة طلاس السلامة ومنير السيال كنائب للرئيس.