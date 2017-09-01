خطةٌ لتأسيس بنك روسي في سوريا

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كشف مصدر إعلامي روسي عن وجود خطة لتأسيس مصرف روسي- سوري مشترك “لدعم التجارة بين البلدين”.

نقلت “روسيا اليوم” عن سمير حسن رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي، قوله إن اللجنة اتخذت خطوات عملية لتحفيز التبادل التجاري، حيث أبرمت مجموعة مذكرات تفاهم تكون أساساً لإجراءات تحفز التجارة، منها مذكرة لإنشاء مصرف مشترك بالعملات الوطنية يهدف لتذليل العقبات المصرفية بين البلدين.

وأضاف أنه تم الانتهاء من مرحلة دراسة إنشاء المصرف، كذلك وقعت مذكرة لتحسين وسائل الشحن البحري بين روسيا وسوريا.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها حسن، إلى العاصمة موسكو برفقة وفد يضم رجال أعمال سوريين، عقد خلالها اجتماعات مع ممثلين عن قطاع الأعمال في روسيا.

وكشف حسن أنه تم عرض فرص استثمارية في مختلف المجالات على الشركات الروسية، وخاصة في مجالات السياحة والنفط، والزراعة، والبنية التحتية، التي تضررت بشكل كبير بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وقال حسن: “إن أبواب سوريا مفتوحة للشركات الروسية.. ومدعوة للاستثمار في إعادة إعمار سوريا ومجلس الأعمال السوري- الروسي مستعد لمشاركتها في أي مشروع تراه مناسبا”.