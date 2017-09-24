قتيل وجرحى باستهداف قوات النظام جمرك درعا القديم

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى مدني وأًصيب آخرين باستهداف قوات النظام لـ (جمرك) درعا البلد صباح اليوم الاحد 24 أيلول/سبتمبر، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، بالتزامن مع مواجهات هي الأعنف بين كتائب الثوار وقوات النظام في المدينة.

وقال الناشط هاني العمر لـ (كلنا شركاء) إن قوات النظام ومنذ ساعات الفجر الأولى بدأت باستهداف الأحياء المحررة من درعا البلد بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، مما أدى لمقتل شخص مدني داخل (جمرك) درعا البلد القديم وهو (حسن الطلحة) وإصابة آخرين.

وأَضاف أن كتائب الثوار ردت على استهداف قوات النظام للأحياء المحررة، وقد اندلعت مواجهات هي الاعنف منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو بين كتائب الثوار وقوات النظام.

واستهدفت قوات النظام أيضا بلدات (صيدا والغارية الغربية) بالمدفعية الثقيلة خلال الساعات الماضية.

ولفت العمري إلى أن خروقات النظام لاتفاق الهدنة كانت بالتزامن مع إرسالها لتعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرتها في مدينة درعا، ووثق الناشطون دخول عشرات الآليات لقوات النظام خلال الساعات الماضية.