(قسد) تنعى 5 قتلى بينهم فرنسي في الرقة ودير الزور

رزان العمر: كلنا شركاء

نعى المركز الإعلامي لوحدات الحماية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، اليوم الأحد، خمسة من عناصرها لقوا مصرعهم خلال معارك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الرقة ودير الزور.

وأصدر المركز بياناً قال فيه إن عناصر (قسد) قُتلوا في حملة “تحرير الرقة وحملة عاصفة الجزيرة”، وذكر المركز في بيانه أنه ومن بين قتلى الرقة المقاتل “كابار” الفرنسي الأصل.

وأضاف البيان “من بين الرفاق الذين استشهدوا في الرقة، الرفيق كابار المواطن الفرنسي الذي انضم إلى صفوف وحدات حماية الشعب عام 2016″، مقدما التعازي لفرنسا بمقتل مواطنها.

واعتبرت وحدات الـ (ب ي د) أن معركة الرقة دخلت أيامها الأخيرة “أمام إرادة مقاتلي قسد القوية، ولإزالة السواد وتحرير الشعوب المضطهدة وزرع بذرة الأمل في قلوبهم يضحي المناضلون بحياتهم”.

كما أعانت (قسد) عن سيطرتها على “نقاط الاستراتيجية” في دير الزور من تنظيم “داعش” بالرغم من هجمات قوات النظام

وأورد البيان صور وأسماء القتلى الخمسة، وهم: