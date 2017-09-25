نظام الملالي يعترف بتصدير الإرهاب إلى الشرق الأوسط

وليد غانم: كلنا شركاء

اعترف كاظم صديقي (خطيب الجمعة في طهران) يوم الجمعة الماضية بأبعادٍ واسعة لتصدير الإرهاب إلى الشرق الأوسط وافريقيا.

وقال صديقي: “إننا قمنا بالثورة في إيران، ولكننا اليوم ندافع في سوريا. اليوم ذاع صيتنا في أرجاء افريقيا وتم تشكيل مذبحة في نيجيريا”. كما اعترف بالاحتلال المبطن للعراق من قبل نظام الملالي وممارسة نفوذه في المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية العراقية وقال في السياق: “العراق أصبح اليوم ليس فقط جارنا وانما أصبح نفسنا. اليوم الحشد الشعبي والحكومة العراقية يحاربون إلى جانبنا. حزب الله اللبناني هو من معجزات ثورتنا… إسلامنا سوف يهيمن على العالم تحت لواء الولاية”.

كما قال في اليوم نفسه الرئيس الإيراني حسن روحاني “سندافع عن الشعب المظلوم في اليمن وسوريا وفلسطين شئتم أم أبيتم، وأننا سنعزز قدراتنا الدفاعية والعسكرية قدر ما كان ضروريا”.

وأفادت الأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن السفير الإيراني في سوريا «رئوف شيباني» قد قال في تصريح وصف خلاله تصدير الإرهاب إلى المنطقة والعالم بـ «المقاومة»، وقال إن «تدفق المتطوعين البسيجيون من أرجاء العالم إلى سوريا للتصدي لهذه الهجمة العالمية ضد محور المقاومة وهؤلاء كانوا بحاجة إلى تنظيم عسكري منسجم. وكان دور النظام الإيراني وقادتنا العسكريين الذين حضروا كمستشارين في سوريا أن يحشّدوا ويوجهوا هذه القوات المتطوعة وتديرها… جنسيات مختلفة من الأفغان والعراقيين والباكستانيين والأفارقة والهنود والاوروبيين اندمجوا في قالب عسكري موحد”.

وفي السياق نفسه قال الملا علي سعيدي ممثل خامنئي في قوات الحرس يوم 13 أيلول/سبتمبر الماضي “اليوم العراق وسوريا في خدمة الإسلام”، وردا على الاشمئزاز العام تجاه تدخلات النظام في المنطقة قال: “بعض الأحيان تقولون ما شأننا بفلسطين وسوريا والعراق ولبنان… (لا) نحن نتحمل المسؤولية في العالم» و«نحن نمهّد الارضية لعولمة الإسلام».