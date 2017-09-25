(قسد) تشكل مجلساً مدنياً لإدارة دير الزور

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلن “مجلس دير الزور المدني” المدعوم من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)،امس الأحد، عن اختتام مؤتمره التأسيسي معلناً أن مقره سيكون بلدة الجزرة في ريف دير الزور، ريثما يتم “تحرير المدينة”.

وأشار المجلس في بيانه التأسيسي أن اللجنة التحضيرية المكونة من وجهاء وشيوخ العشائر والفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية عقدت اجتماعا موسعا لبحث ومناقشة تأسيس مجلس مدني لمحافظة الدير الزور يكون هو المخول بإدارة المناطق التي تسيطر عليها (قسد) ومجلس دير الزور العسكري وبدعم واسناد من قوات التحالف الدولي.

وقال البيان إن “النظام الاستبدادي لا مستقبل له في سوريا وبالمثل فإن التشكيلات التي أوغلت في دماء السوريين ستذهب إلى زوال، فالدكتاتورية والإرهاب وجهان لعملة واحدة هي إبادة الشعوب وثقافاتها، وإن البديل الصحيح عن هاتين القوتين هو البحث عن الآليات الصحيحة لتحقيق آمال السوريين في الحرية والعدالة والمساواة”.

انتخب المؤتمر كلا من ليلى عدنان الحسن، وغسان اليوسف رئيسين مشتركين للمجلس وكل من دياب الجيلات وأحمد البطاع وكمال الموسى وشمسة الحسين وسامر العبدالله نواباً للرئاسة المشتركة.

واتخذ المؤتمر التأسيسي جملة من التوصيات كبرنامج على جدول أعماله للفترة القادمة وكذلك بمثابة جملة مبادئ واجبة وهي:

1- إعادة المهجرين إلى المحافظة وترسيخ وتعزيز اللحمة القوية بين أبناء المحافظة على أساس التعاون والتضامن والعمل المنتج لبناء الحياة المستقرة الجديدة.

2- العمل على تطوير النظام الأمني والدفاعي في المحافظة لتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمجتمع.

3- إعادة بناء المجلس بعد تحرير كامل المحافظة لتشمل جميع أبناء المحافظة من ذوي أصحاب الكفاءات والاختصاصات.

4- التأكيد على الدور الريادي للمرأة والشباب.

5- تنظيم المجتمع من أصغر خلية إلى أعقدها وفق نظام المجالس بدءاً” من القرى وصولاً” إلى المدن.

6- تفعيل جميع المؤسسات والهيئات التي تعطلت أو ألحق بها الضرر نتيجة الحرب على جميع الأصعدة التعليمية والخدمية والصحية.

7- اتخاذ التقرير المقدم من قبل اللجنة التحضيرية ورقة عمل بعد إجراء التعديلات المستندة على نقاشات المجتمعين.

8- إن مجلس دير الزور المدني يشكر قوات سوريا الديمقراطية البطلة ومجلس دير الزور العسكري على ما أبدته من بطولة وقدمته من تضحيات ويؤكد على تقديم الدعم لحملة عاصفة الجزيرة حتى تحرير كامل المحافظة.

9- يتخذ مجلس دير الزور المدني من بلدة الجزرة مقراً” مؤقتا” إلى حين تحرير المدينة.