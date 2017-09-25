دوزجة التركية تحتضن ندوة (الهجرة واندماج السوريين)

كلنا شركاء: سونر شان- الأناضول

بالتعاون بين ولاية دوزجة ومركز الفكر والبحوث العالمية التركية (GRTC) أقيمت في منطقة أقجة قوجة بولاية دوزجة غربي تركيا، ندوة بعنوان “الهجرة واندماج السوريين”.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ “الندوة التي انعقدت أمس السبت في مركز معسكر المنتخبات الوطنية التركية، تضمنت جلسات بعناوين (الأناضول والهجرة)، و(الهجرة من الناحية السياسية)، و(الهجرة الدولية والاندماجات)”.

وفي تصريح أدلى به إلى الأناضول قال والي دوزجة زولكيف داغلي، إنّ “الندوة حظيت بإقبال كبير وموسع من كافة شرائح المجتمع، وتكللت فعالياتها بالنجاح”.

وتابع: “شارك في الندوة عدد من الكوادر التدريسية في الجامعات على مستوى الأساتذة، وممثلون عن المنظمات المدنية وأعضاء من الإدارات المحلية، إضافة إلى مدعوين أجانب”.

وأشار داغلي أنّ كافة المؤسسات العاملة في ولايته والمنظمات المدنية والجمعيات الموجودة فيها، تعمل على حل مشاكل السوريين وباقي الأجانب الموجودين في دوزجة، وتتباحث حول كيفية دمجهم داخل المجتمع التركي.

وأعرب داغلي عن أمله في أن تقوم كافة الولايات التركية بعقد مثل هذه الندوات.

وأردف قائلا: “نحن ننظر إلى السوريين وباقي الأجانب الوافدين إلى ولايتنا على أنهم ضيوفنا، ونسعى لحل المشاكل التي يعانون منها في مجالات التعليم والصحة والعمل”.