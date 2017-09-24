(داعش) يُعلن مقتل العشرات من عناصر النظام في ريفي حماة وحمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الأحد (24 أيلول/سبتمبر)، مقتل أكثر من 28 عنصراً لقوات النظام وميليشياته، في المعارك الدائرة بين الطرفين في ريفي حماة وحمص الشرقيين.

وأفادت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، بمقتل 12 عنصراً من قوات النظام، وإصابة آخرين، وإعطاب دبابة بهجوم بعربة مفخخة ضربت تجمعاً لهم شمال شرقي قرية حميمة في بادية حمص.

وأكدت “أعماق” مقتل 16 عنصراً آخرين من قوّات النّظام خلال اشتباكاتٍ مع مقاتلي التنظيم في محيط قرية حمادة عمر في ناحية عقيربات شرق حماة، وتدمير عربة (بي إم بي) جراء استهدافها بقذيفة صاروخيّة في القرية.

ومن جانبها، نقلت صفحة “دمشق الآن” الموالية عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام وميليشياته

سيطرت اليوم على قرى (الصفوانيّة ـ المكرميّة ـ رسم سويد ـ تلّة رجم الشّارة ـ جورة نزال) جنوب شرق جب الجراح في ريف حمص الشرقي، إضافة لسيطرتها على التلال المحيطة والطرق الواصلة بينها بجبهة 10كم وعمق 5كم، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، وتكبيده خسائر في الأرواح والمعدات.