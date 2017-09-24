(قيادة الثورة في القنيطرة) تناشد الثوار لفك الحصار عن قرى جبل الشيخ

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

قال مجلس قيادة الثورة في القنيطرة والجولان، إن النظام أنهى اتفاق “خفض التصعيد” في الجنوب السوري بحملته العسكرية على قرى جبل الشيخ، وناشد ثوار درعا والقنيطرة لفك الحصار عن تلك القرى.

وجاء في بيان لمجلس قيادة الثورة في القنيطرة والجولان، نشره اليوم الأحد (24 أيلول/سبتمبر) على صفحته في “فيسبوك”: “لم يعد يخفى على أحد حملة نظام الأسد وأعوانه من ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي وميليشيات طائفية أخرى التي تهدف لاقتحام قرى جبل الشيخ المحررة”.

وأشار البيان إلى أنه بعد الحصار الخانق الذي فرضه النظام على قرى جبل الشيخ منذ أكثر من 4 سنوات، يستجمع أرتاله العسكرية المدعومة بالعشرات من الدبابات والمجنزرات بالإضافة للمئات من عناصر الميليشيات الطائفية على أعتاب قرى جبل الشيخ، بهدف اقتحامها وارتكاب أشبع المجازر بحق المدنيين والأهالي هناك.

وشدد مجلس قيادة الثورة في بيانه على أن النظام قتل وأنهى اتفاق “خفض التصعيد” في القنيطرة خاصة وفي الجنوب السوري بشكل عام، بحملته البربرية تلك على قرى جبل الشيخ المحررة.

وأطلق المجلس نداء استغاثة إلى كافة دول العالم وإلى المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل فوراً واتخاذ التدابير اللازمة لفك الحصار عن بلدات جبل الشيخ المحررة والضغط على النظام وميليشياته الطائفية لإيقاف تلك الحملة العسكرية، إضافة لإدخال كافة المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين هناك منذ سنوات.

وناشد المجلس في بيانه كافة الفصائل الثورية العاملة في درعا والقنيطرة للتدخل وفك الحصار الخانق عن قرى جبل الشيخ، ودعا نشطاء الثورة إلى تداول وسم (#بيت_جن_تحت_الحصار) “لاستنهاض الهمم عبره وردع عدوان ميليشيات الأسد على البلدات المحررة”، بحسب البيان.