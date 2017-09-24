انخفاضٌ بأسعار البضائع (المعفّشة) في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

شهد سوق المسروقات الذي أنشأته ميليشيات النظام في مدينة دير الزور، انخفاضاً بأسعار البضائع المعروضة، والتي تمت سرقتها من منزل المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام وميليشياته مؤخراً في ريف دير الزور.

وأشارت صفحة “فرات بوست” إلى أنه بعد توقف تجار من حمص واللاذقية ودمشق عن شراءها، سجلت أسعار بعض الممتلكات الخاصة بالمدنيين انخفاضاً ملحوظاً اليوم الأحد (24 أيلول/سبتمبر) في شارع السجن والوادي بحي الجورة الخاضع لسيطرة ميليشيات النظام في مدينة دير الزور.

وكانت أسعار المسروقات من منازل المدنيين في ريف دير الزور الغربي (خط البوسرايا)، بحسب المصدر، على الشكل التالي:

سيارة نوع (كيا ٤٠٠٠) السعر ٦٠٠ ألف

سيارة نوع (كيا ٦٠٠٠) السعر ٧٥٠ ألف

سيارة نوع هونداي صغيرة ١٣٠ ألف

تركتور نوع (فرات ٢٠٠) السعر ٢٠٠ ألف

محرك ماء زراعي السعر ٥٠ ألف

المواشي:

البقر بين ٣٥ و٥٠ ألف ليرة

الأغنام بين ١٥ و٣٠ ألف ليرة

الخروف حسب عمره ووزنه بين ٢٠ و٣٥ ألف ليرة.

الأدوات الكهربائية:

براد كبير بين ١٠ و٢٠ ألف ليرة

براد صغير بين ٨ و١٢ ألف ليرة

غسالة أوتوماتيك ١٠ آلاف ليرة

غسالة عادية ١٥٠٠ ليرة

التلفزيونات والشاشات حسب النوع والحجم بين ٥ و٥٠ ألف ليرة

وكانت قوات النظام وميليشياته قد سيطرت على قرى الخط الغربي منذ حوالي عشرة أيام، وقام عناصر تلك الميليشيات بسرقة كل ما يمكن من ممتلكات المدنيين بشكل متعمد ومقصود.