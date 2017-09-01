شكّل ميليشياتٍ حليفة للروس وعمل مترجماً لهم… مقتل الدكتور (نزار دنيا) في دير الزور

صفوان أحمد: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ اليوم الأحد (24 أيلول/سبتمبر)، أحد أكبر قادة الميليشيات الحليفة لروسيا، في المعارك الدائرة بين قوات النظام وميليشياته وتنظيم “داعش” في دير الزور.

وقال الإعلامي الموالي “عمر عبد الله” المعروف باسم “عمر دير ماما” نسبة لقريته الموالية “دير ماما” في ريف حماة الغربي، إن الدكتور المهندس “نزار سليمان دنيا”، قُتل اليوم الإثنين أثناء مشاركته القتال إلى جانب القوات الروسية وقوات النظام في معارك دير الزور ضد تنظيم “داعش”.

وأشار “عبد الله” إلى أن الدكتور “دنيا” ينحدر من ناحية شطحة في منطقة الغاب بريف حماة الغربي، ومن مواليد 1962، درس وعمل في روسيا لمدة ٢٧ عاماً، وعاد مع الثورة في عام ٢٠١١ إلى سوريا، وشكل ميليشيات رديفة لقوات النظام مع “الأصدقاء والروس”.

وأضاف بأن الدكتور “دنيا” أشرف ميدانياً مع الروس على معارك في ريف حماة وحمص وحلب، وقُتل اليوم الأحد في دير الزور.

نعاه العديد من المهندسين والموالين، وقالوا إنه “ناضل بصمت بجانب القادة الروس”، وعمل مترجماً للجنرالات الروس في سوريا.