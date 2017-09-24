مقتل كبير المستشارين العسكريين الروس في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد (24 أيلول/سبتمبر)، عن مقتل جنرالٍ روسيٍ في سوريا، خلال مشاركته القتال ضد تنظيم “داعش” في دير الزور.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن كبير المستشارين العسكريين الروس الجنرال “فاليري أسابوف” قُتل اليوم متأثراً بجراح أصيب بها أثناء تواجده مع قوات النظام لتقديم المساعدة في السيطرة على مدينة دير الزور.

وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت سابق من اليوم تعرضت بلدة بهيلي بريف دير الزور لقصف بقذائف الهاون، وقد انفجرت إحدى القذائف بالقرب من سيارة مراسل “سبوتنيك”، ولم يصب مراسل الوكالة بأذى، وأسفر انفجار القذيفة، عن كسر الزجاج وتلف جسم السيارة.

كما نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ اليوم أحد أكبر قادة الميليشيات الحليفة لروسيا، في المعارك الدائرة بين قوات النظام وميليشياته وتنظيم “داعش” في دير الزور، ويُدعى الدكتور المهندس “نزار سليمان دنيا”.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور “دنيا” ينحدر من ناحية شطحة في منطقة الغاب بريف حماة الغربي، ومن مواليد 1962، درس وعمل في روسيا لمدة ٢٧ عاماً، وعاد مع بدء الثورة في عام ٢٠١١ إلى سوريا، وشكل ميليشيات رديفة لقوات النظام مع “الأصدقاء والروس”، وأشرف ميدانياً مع الروس على معارك في ريف حماة وحمص وحلب، وعمل مترجماً للجنرالات الروس في سوريا.