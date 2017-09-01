فرقة الحمزة لـ (كلنا شركاء): افتتاح الكلية العسكرية خطوةٌ في طريق تشكيل (الجيش الوطني)

سامي الرج: كلنا شركاء

أعلنت “فرقة الحمزة”/قوات خاصة التابعة للجيش السوري الحر، أمس الأحد (24 أيلول/سبتمبر)، عن افتتاح أول كليةٍ عسكريةٍ لتدريب عناصر الجيش الحر في الشمال السوري.

وقالت فرقة الحمزة في بيانها: “توجهت الفرقة بعد تحرير مدينة الباب وانتهاء معارك درع الفرات، إلى الاهتمام بإعادة تأهيل مقاتليها وإعدادهم بدنياً وعسكرياً، وتزويدهم بالمعلومات العسكرية العامة والاختصاصية”.

وأكد “عبد الله حلاوة” القائد العسكري في فرقة الحمزة أن الفرقة بدأت بالتدريبات الأولية، بعد قيامها بتجهيز المعسكرات بوسائل التدريب المتاحة، وبالكوادر القادرة على تنفيذ المهام، ومن ثم انتقلت للعمل على إنشاء الكلية العسكرية التابعة لفرقة الحمزة/قوات خاصة.

وأضاف “حلاوة” في تصريح لـ (كلنا شركاء): “تمكنا خلال فترة من العمل الطويل والمتعب من افتتاح أول كلية عسكرية تابعة للجيش الحر في الشمال السوري، وتضم الكلية 2200 مقاتل يخضعون لتدريبات مكثفة تستمر لمدة شهرين كاملين، وذلك في بناء القيادة العامة للكلية، والمؤلف من أماكن إقامة للمتدربين وقاعات المحاضرات وساحة التدريب العسكري وساحة للتدريب البدني ومضمار للجري، الكائن في مدينة الباب بريف حلب الشرقي”.

وأشار “القائد العسكري” إلى أن “تجهيز المقاتل في الكلية العسكرية يتم من الناحية البدنية والعسكرية بعد خضوعه لدورات تدريبية، من خلال الإعداد البدني (اللياقة البدنية، القوة البدنية، تدريبات التحمل، وقفزات الثقة)، والإعداد العسكري من خلال خضوعه لتدريبات (النظام المنضم، والمسير الموزون)”.

وأردف: “يخضع المقاتلون للتدريب الجماعي على سلاح المشاة (مسدس، قنبلة، بندقية، بي كي سي، قاذف RPJ)، أما التدريب الاختصاصي يكون على (مضادات الرشاش 12,7، 14,5، 23، سلاح المدفعية، الدبابات، والعربات)، بالإضافة إلى التوجيه السياسي لكيفية التعامل مع الألغام وأمن القوات وتكتيك صنوف القوات”.

وختم “عبد الله حلاوة” القائد العسكري لـ “فرقة الحمزة”، حديثه لـ (كلنا شركاء) بالقول: “تجهيز الأرضية المناسبة للبدء بالخطوات العملية لتشكيل الجيش الوطني، هو هدفنا من افتتاح الكلية العسكرية في الشمال السوري”.