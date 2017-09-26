حدائق مدينة حلب مأوى للعجزة والمسنين

سامي الرج: كلنا شركاء

اتخذ رجلٌ مسنٌ يبلغ من العمر 70 عاماً، منذ عدة أيام، المقاعد والعشب في حديقة السبيل بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد، مأوىً له ومكاناً ينام فيه، وحالته الصحية متدهورة بسبب الظروف السيئة التي يعيش فيها.

ونشرت وسائل إعلام موالية للنظام يوم السبت 23 أيلول/سبتمبر، صوراً للرجل المسن وهو نائم على أحد المقاعد الخشبية في الحديقة، ويبدو بحالة صحية سيئة، كذلك ناشدت الجمعيات والمنظمات الإنسانية لمساعدة الرجل المسن وتقديم العلاج له، والعمل على تأمين مأوى له.

فيما أكدت “مصادر” محلية، أن “الرجل ليس لديه أولاد وزوجته متوفية، وقد هرب من دار العجزة أكثر من مرة، ويرفض الذهاب مع أي شخص لتلقي العلاج، واسمه الياس فتال وهو من مواليد 1947ميلادي”.

وذكرت وسائل المصادر الموالية يوم أمس الأحد، أن “المدعو أحمد حمزة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب، وجّه مكتب مكافحة التسول والتشرد إلى حديقة السبيل وقاموا بنقل الرجل المسن الياس فتال إلى أحد المستشفيات الحكومية لعلاجه، ومن ثم تأمين المأوى المناسب له”.

ويبقى العم الياس من أصحاب الحظ، نظراً لقيام وسائل الإعلام بتسليط الضوء على معاناته، وهذا ما أجبر المؤسسات الحكومية التابعة للنظام على معالجة الأمر، في ظل انتشار مثل تلك الحالات بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، بعد أن قامت طائراته بتدمير أجزاء كبيرة من منازل مدينة حلب وتشريد أصحابها.