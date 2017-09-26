لمى الأتاسي: الأقليات والديمقراطية وفشل الربيع العربي …

لمى الأتاسي: كلنا شركاء

كل الدراسات تثبت وجود اضطهاد حقيقي لغير المسلم و الغير عربي و حتى اضطهاد عنصري بتمييز حسب لون البشرة و التنوع الجنسي . هذا الحال في كل دول البحر المتوسط ذات الأغلبية العربية او المستعربة او ذات الأغلبية الاسلامية و لكن كذلك هذا الاضطهاد العنصري موجود في اسرائيل ضد اللايهودي و رغم تطور كبير ما زال التمييز العنصري موجود في اوروبا تجاه العرب و الافارقة و الاسيويين و كذلك جزئيا بشكل ديني تجاه اللا مسيحيين .

تبقى اكبر نسبة اضطهاد تلحظ في بلاد العالم العربي و دول العالم الثالث . فغياب الديمقراطية التي تتيح بإنشاء جمعيات مناهضة للتمييز و معالجة لافات المجتمع و كذلك غياب اعلام حر يوعي الشعوب على خطورة سلوكيات اجتماعية و فكرية هي ليست فقط مسؤلية الحكومات بل النخب اي المجتمعات و الاحزاب الاسلامية و في العالم العربي مسؤلية احزاب تتبنى القومية العربية و كل تلك الكتل الفكرية تعتبر ان فتح مجال نقاش امر الهوية من الخطر و من المحرمات حيث الدين يجب ان يفرض على الاخر كهوية بثقافته و كذلك القومية .. من هنا نحن امام كارثة ستمزق هذا العالم العربي الى دويلات متنازعة داخليا..و الواقع يؤكد ان الأنظمة الديكتاتورية لم تعد قادرة على الاستمرار كالماضي مع دخول الانترنت و العولمة .

فقط الفساد هو ما يجعلها تستمر لحد ما لكن هذا لن يدوم لان الاقتصاد العالمي اي العولمة ستنهي الفساد ..بالتالي الصراع الداخلي الاجتماعي سيبقى. و اللا توازن ، اللا استقرار، اللا أمن هم الثمن الذي تدفعه النخب العربية في بلادها و النخب تضم المعارضة و التظام . نلاحظ ان مؤشر التطور الاقتصادي الاجتماعي في الدول يتوازى مع تراجع العنصرية القومية و الدينية و تعزيز مكانة المراة .. من هنا هناك دول تسير على خطا صحيحة كالمغرب و تونس . هذه الدول لأسباب تاريخية و حكمة سياسية من نخبها اوجدت لديها نخب تحديثية في حكوماتها و بالتالي رغم العوائق الأيديولوجية المحيطة استطاعت السماح لخطاب إعلامي حر نوعا ما و اتاحت وجود هامش تحرك جاد للمجتمع المدني و التجمعات. الربيع العربي لم يثمر تطور اجتماعي و لم يعطي وعي اكبر لدى المجتمع السوري و الليبي و اليمني و المصري .

الثورات التي استحوذت عليها الجماعات الاسلامية و بقايا اليسار القومي العربي لم تكن تملك ما تقدمه في مجال التطور المنشود اجتماعيا. تغييب نصف المجتمع اي المراة و فرض هوية ثقافية دينية و قومية على دول يحق لها ببناء خصوصيتها كان و ما زال كارثة الدول التي اصيبت بسرطان الربيع العربي. هذا السرطان الحق سوريا بالعراق رغم ان العراق لم تسمي ازاحة صدام حسين ثورة بل تارة غزو و تارة حرب أهلية.

اليوم نحتاج جديا لإعادة تقييم فكر الاحزاب و الافكار التي تسود لدى النخب التي تحتكر قيادة هذا الربيع العربي . تتهم دائما السعودية و قطر و تركيا بدعم التيارات القومية الدينية المسيطرة بالنفوذ و المال و هذا واقع لا يمكن نكرانه فلولا تلك الدول لما اختيرت تلك النخبة الاخوانية او القومية اليسارية لقيادة الائتلاف و قبله المجلس فيما يخص سوريا و لربما لولا وجود الاعلام الممول لكان الخطاب الاسلامي أضعف .

الدول التي استحوذت على قرار الشارع السوري بالتغيير تتحمل مسؤلية بفشل احداث عملية التغيير التي كانت ممكنة في سوريا بعقليات اخرى.

ظهور النزعات القومية هي دائما ردة فعل على قومية الدول و المجتمع و لا بد للدول العربية ان تخرج من مستنقع القومية العربية لتمنع التمزق و التقسيم .