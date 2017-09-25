تقدم حزب (البديل) يفسد على ميركل فوزها بولاية رابعة

فازت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بفترة رابعة في السلطة، لكن دخول اليمين المتطرف إلى البرلمان عكر عليها فرحة الانتصار؛ إذ ستضطر لتكوين ائتلاف غير مستقر لتشكيل حكومة جديدة بعد أن فقد تيارها المحافظ الكثير من التأييد.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

فاجأ حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة المؤسسة الحاكمة بحصوله على أكثر من 13 بالمائة من الأصوات حسبما أظهرت النتائج غير الرسمية، وهي نتيجة ستؤدي إلى دخول حزب يميني شعبوي البرلمان الألماني لأول مرة. وأصبح تكتل ميركل المحافظ أكبر حزب في البرلمان ولكن بحصوله على نحو 32,9 بالمائة فقط من الأصوات تراجع معدل التأييد له إلى أدنى مستوى منذ عام 1949 الذي شهد أول انتخابات عامة في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

وحصل في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد (24 أيلول/ سبتمبر 2017) أيضا منافسها الرئيسي الحزب الديمقراطي الاشتراكي أسوأ نتيجة له منذ عام 1949 بحصوله على أقل من 20,6 بالمائة بعد أن تخلى نحو نصف الناخبين عن الحزبين الرئيسيين اللذين يهيمنان على ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

ميركل: كنا نتمنى نتيجة انتخابية أفضل وأمامنا تحد استثنائي

ومن المرجح الآن على ما يبدو بعد أن أصبح البرلمان مجزأ أن تشكل ميركل ائتلافا ثلاثيا صعبا مع الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) المؤيد لقطاع الأعمال وحزب الخضر الذي يضع حماية البيئة في صلب اهتماماته.

وقالت ميركل إن نجاح اليمين الشعبوي اختبار للألمان. وأضافت المستشارة “بالطبع كنا نتمنى نتيجة أفضل قليلا. ولكن علينا ألا ننسى أننا انتهينا للتو من فترة تشريعية كانت تمثل تحديا غير عادي، ولذلك فإنني سعيدة لتحقيقنا الأهداف الإستراتيجية لحملتنا الانتخابية”. وأضافت “إننا أقوى حزب ولدينا التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة”.

ورغم تراجع التأييد لحزبها، سوف تنضم ميركل إلى أطول زعماء أوروبا بقاء في السلطة وهو المستشار الأسبق الراحل هيلموت كول مرشدها الروحي الذي أعاد توحيد ألمانيا وكونراد أديناور الذي قاد ميلاد ألمانيا من جديد بعد الحرب العالمية الثانية بوصفهم المستشارين الثلاثة الوحيدين الذين فازوا في أربعة انتخابات عامة.

شولتس يعترف بالهزيمة ويعلن نهاية التحالف مع ميركل

أما شريك ميركل الحالي في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فسارع إلى التأكيد أنه قرر الانتقال إلى المعارضة وأنه غير مستعد للدخول في ائتلاف حكومي جديد. وقد أكد ذلك رئيس الحزب ومرشحه لمنصب المستشار مارتن شولتس الذي قال “من الواضح تماما أن تكليف الناخبين لنا هو تولي مهام المعارضة”.

ومع رفض الاشتراكي الدخول في ائتلاف حكومي واسع مع ميركل، بات عليها أن تسعى لكسب تأييد الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) الذي حصل على 10,6 بالمائة من أصوات الناخبين وحزب الخضر الذي حصل على نحو 8,9 بالمائة من الأصوات، وتشكيل ائتلاف حكومي ثلاثي معهما. ولكن ذلك لن يكون سهلا، نظرا للتباين بين برامج هذه الأحزاب وخاصة الخضر الذي لن يكون شريكا حكوميا سهلا. وتجدر الإشارة إلى أن حزب اليسار حصل على 9,1 بالمائة من الأصوات، وهو ايضا سيبقى في صفوف المعارضة.