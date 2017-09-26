أفضل منح الدراسات العليا حول العالم

كلنا شركاء: محمد الجاويش- الجزيرة

نستعرض خلال هذا التقرير أفضل المنح الدراسية المتاحة لطلاب الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه. تشترك معظم المنح الدراسية المتاحة لطلاب الدراسات العليا في بعض المتطلبات، مثل: النسخ المصدقة للشهادات الأكاديمية مع كشف العلامات، شهادة إجادة اللغة الإنجليزية سواء التوفل (TOEFL) أو الأيلتس (IELTS)، وسيرة ذاتية قصيرة، ورسائل الدافع وخطابات التوصية، وأحيانا شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى متطلبات مخصصة لكل منحة وفقا للجامعة التي تُقدمها.

كلية إدارة الأعمال آي إم دي (IMD)، سويسرا

تُقدم كلية آي إم دي لإدارة الأعمال في لوزان بسويسرا برنامجها السنوي للطلاب الدوليين وطلاب الدول النامية الراغبين في الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA). تغطي المنح تكاليف الدراسة بحد أقصى 65 ألف فرنك سويسري.

– ليتمكن الطالب من التقديم إلى المنحة لا بد أن يحصل على قبول جامعي من كلية آي إم دي أولا، كما يجب أن يكون طالبا دوليا يملك شهادة جامعية في إدارة الأعمال ولديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المجال ذاته، ويجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثا وكتابة، بالإضافة إلى امتلاك لغة أخرى إلى جانب اللغة الإنجليزية، وشهادة اختبار القدرات (GMAT) بمعدل لا يقل عن 80%.

– يُغلق التقديم لمنح كلية آي إم دي في 30 (سبتمبر/أيلول) 2017.

– للتعرف على جميع التفاصيل والشروط وكيفية التقديم: من هنا.

جامعة مردوخ، أستراليا

تُقدم جامعة مردوخ الأسترالية برنامجها للمنح البحثية المقدمة لطلاب الدراسات العليا الدوليين الراغبين في الحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة أو التعليم، حيث يشترط أن يُقدم الطالب أطروحة بحثية رئيسة للعمل عليها خلال سنوات الدراسة. تغطي الجامعة نفقات التأمين الصحي والرسوم الدراسية بأكملها خلال سنوات الدراسة، بالإضافة إلى بدل معيشة حوالي 26 ألف و288 دولارا أستراليا سنويا، كما تغطي نفقات السفر والانتقالات تغطية جزئية.

– ليتمكن الطالب من التقديم إلى المنحة لا بد أن يكون طالبا دوليا حاصلا على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف، أو حاصلا على درجة الماجستير مع خبرة بحثية مُرضية تتسق مع أطروحته الرئيسة، بالإضافة إلى امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية بمعدل 7 درجات على الأقل في اختبار الأيلتس.

– يُغلق التقديم لمنح جامعة مردوخ في 30 (سبتمبر/أيلول) 2017.

– للتعرف على جميع التفاصيل والشروط وكيفية التقديم: من هنا.

جامعة ليدن، هولندا

تُوفر جامعة ليدن الهولندية ثلاثة أنواع من المنح الدراسية لطلاب الماجستير، الأولى تغطي الرسوم الدراسية بشكل كامل، والثانية تغطي 15 ألف يورو من قيمة الرسوم الدراسية، بينما تغطي الثالثة 10 آلاف يورو من قيمة الرسوم الدراسية. تُقدم المنح للطلاب المتميزين من خارج دول الاتحاد الأوروبي الراغبين في الحصول على درجة الماجستير بأحد البرامج والاختصاصات التي تُقدمها الجامعة.

من برامج الماجستير التي تقدمها الجامعة: برامج الهندسة والعلوم الطبيعية والصحية، وبرامج الدراسات الأفريقية والتاريخ القديم، وبرامج الدراسات والأبحاث العربية والآسيوية والشرق أوسطية، وبرامج الآثار والآداب والفنون، وبرامج علم الجريمة التطبيقية، والفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، وكذلك برامج الاقتصاد وريادة الأعمال والإدارة، بالإضافة إلى برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية وبرامج الصحافة والإعلام، والعديد من البرامج الأخرى التي يمكن الاطلاع عليها من هنا..

– حتى يتمكن الطالب من التقديم إلى المنح المُقدمة لا بد أن يحصل على قبول جامعي لأحد برامج الماجستير التي تُقدمها الجامعة، كما يجب أن يمتلك نسخة مصدقة من شهادة البكالوريوس وصورة من سجل الدرجات الأكاديمية، بالإضافة إلى امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية بمعدل 7 درجات على الأقل في اختبار الأيلتس، وسيرة ذاتية قصيرة مع خطاب الدافع ورسائل التوصية.

– يُغلق التقديم لمنح جامعة ليدن في الأول من (أكتوبر/تشرين الأول) 2017.

– للتعرف على جميع التفاصيل والشروط وكيفية التقديم: من هنا.

جامعة نورمال نانجينغ، الصين

تُقدم جامعة نورمال نانجينغ الصينية منحة جزئية تغطي تكاليف الدراسة والإقامة لسنة واحدة فقط بمبلغ قدره 20 ألف يوان صيني للطلاب الدوليين الراغبين في الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد البرامج التي تقدمها الجامعة، ومنها: برامج الصحافة وريادة الأعمال والإدارة المالية، وبرامج التربية البدنية وتقنيات التعليم والتعليم الابتدائي، وبرامج اللغة الصينية وأدب الدراما، والتاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة. وكذلك برامج الهندسة والعلوم الطبيعية والعلوم البيئية، وبرامج الخدمة العامة والتسويق، بالإضافة إلى برامج علم النفس التطبيقي والدراسات الإدارية والفن والتصميم، وبرامج علوم الحاسب والتكنولوجيا والرياضيات.

– حتى يتمكن الطالب من التقديم للحصول على إحدى المنح الدراسية المُقدمة لا بد أن يكون تحت سن الـ 35 لطلاب الماجستير وتحت 40 سنة لطلاب الدكتوراه، كما يجب أن يمتلك معرفة باللغة الصينية أو شهادة إجادة اللغة الصينية (HSK)، بالإضافة إلى امتلاك نسخة مصدقة من الشهادات الأكاديمية مع جدول الدرجات.

– يُغلق التقديم لمنح جامعة نورمال نانجينغ الصينية في الأول من (أكتوبر/تشرين الأول) 2017.

– للتعرف على تفاصيل وشروط المنح المتاحة وكيفية التقديم: من هنا.

مؤسسة غيتس للدراسة في جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة

تُقدم مؤسسة غيتس عشرات المنح الدراسية للطلاب الدوليين المتميزين خارج المملكة المتحدة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا في جامعة كامبريدج. تغطي المنح الرسوم الدراسية كافة، مع تكاليف السفر ذهابا وإيابا، وتكاليف تأشيرة الدخول، بالإضافة إلى راتب شهري كبدل معيشة يصل إلى 14 ألف و900 جنيه إسترليني للعام الدراسي الواحد.

تشمل المنحة جميع برامج الماجستير والدكتوراه التي تقدمها الجامعة، ومنها: برامج الهندسة الكيميائية، وعلوم الكمبيوتر، والدراسات الأفريقية، والتاريخ والأدب الأميركي، وبرامج علم الجريمة التطبيقية، وبرامج الرياضيات التطبيقية والفيزياء النظرية، وبرامج الدراسات والأبحاث الآسيوية والشرق أوسطية، وكذلك برامج العلوم الطبيعية والصحية، وبرامج الهندسة، والاقتصاد وريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج الصحافة والإعلام، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعديد من البرامج الأخرى.

– يشترط أن يكون المتقدم للمنحة طالبا دوليا من خارج المملكة المتحدة، وأن يمتلك نسخا مصدقة من الشهادات الأكاديمية مع نسخ مصدقة من كشف العلامات، وشهادة إجادة اللغة الإنجليزية الأيلتس بمعدل 7.5 درجة، بالإضافة إلى سيرة ذاتية وخطاب الدافع ورسائل التوصية، ومقترح بحثي سيتم العمل عليه فيما بعد.

– حتى يتمكن الطالب من التقديم للحصول على إحدى المنح الدراسية المُقدمة لا بد أن يقوم بإنشاء حساب جديد على موقع الجامعة من هنا، ثم يقوم بتعبئة نموذج التقديم وتحديد منحة غيتس، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

– يُغلق التقديم لمنح مؤسسة غيتس في 11 (أكتوبر/تشرين الأول) 2017 للجولة الأولى، وفي 7 (ديسمبر/كانون الأول) 2017 للجولة الثانية.

– للتعرف على جميع التفاصيل والشروط وكيفية التقديم: من هنا.

جامعة موناش، أستراليا

تُقدم جامعة موناش الأسترالية العديد من منح الدراسات العليا التي تغطي الرسوم الدراسية ونفقات الإقامة وتكاليف المعيشة بأكملها بحوالي 10 آلاف دولار أميركي خلال السنة الواحدة. المنح مقدمة للطلاب الدوليين الراغبين في الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد البرامج الأكاديمية التي تقدمها إحدى كليات الجامعة.

توفر الجامعة العديد من برامج الماجستير والدكتوراه، ومنها: برامج نظم المعلومات التجارية، وتكنولوجيا المعلومات، وبرامج الشبكات وعلوم البيانات، وبرامج الهندسة المتقدمة بفروعها المختلفة بما فيها الهندسة الكيميائية والهندسة المتجددة والمستدامة، وكذلك برامج التجارة والأعمال والاقتصاد، وبرامج العلوم والعلوم الصحية، بالإضافة إلى برامج الفنون والآداب، والتصميم والعمارة، والطب والتمريض.

– ليتمكن الطالب من التقديم لإحدى المنح المُقدمة لا بد أن يحصل على قبول جامعي في أحد برامج الماجستير أو الدكتوراه التي تقدمها الجامعة، بالإضافة إلى امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية بمعدل 7 درجات على الأقل في اختبار الأيلتس.

– يُغلق التقديم لمنح جامعة موناش في 15 (أكتوبر/تشرين الأول) 2017 في الجولة الأولى، وفي 15 (نوفمبر/تشرين الثاني) 2017 للجولة الثانية.

– للتعرف على تفاصيل وشروط المنح المتاحة وكيفية التقديم: من هنا.

جامعة كانبيرا، أستراليا

توفر جامعة كانبيرا الأسترالية عددا من المنح الدراسية للطلاب الدوليين الراغبين في الحصول على درجة الدكتوراه بأحد البرامج البحثية التي تقدمها الجامعة. تغطي المنح الرسوم الدراسية خلال السنوات الثلاث مع راتب سنوي لتغطية تكاليف المعيشة يُقدر بحوالي 26 ألف و682 دولارا أستراليا، بالإضافة إلى تغطية نفقات التأمين الصحي.

– حتى يتمكن الطالب من التقديم إلى إحدى المنح المُقدمة لا بد أن يكون طالبا دوليا يسعى إلى الانضمام لأحد برامج البحوث التي تُقدمها الجامعة، ولم يسبق له الحصول على منحة بحثية بتمويل من الحكومة الأسترالية خلال الـستة الأشهر الماضية، كما يجب أن يمتلك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية بمعدل 7 درجات على الأقل في اختبار الأيلتس.

– يُغلق التقديم لمنح جامعة كانبيرا في 31 (أكتوبر/تشرين الأول) 2017.

– للتعرف على جميع التفاصيل والشروط وكيفية التقديم: من هنا.

جامعة لوزان، سويسرا

تُقدم جامعة لوزان قرابة عشر منح دراسية للطلاب الدوليين المتميزين الراغبين في دراسة الماجستير بإحدى كليات الجامعة، إذ تغطي المنحة الرسوم الدراسية بمبلغ 14 ألف و400 فرنك سويسري سنويا. تشمل المنحة الدراسة برامج الماجستير التي تقدمها كليات الجامعة كافة، مثل: برامج القانون ودراسة الأديان، وبرامج علم الجريمة والتحقيق الرقمي، وبرامج الفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وبرامج الإدارة والاقتصاد والمالية، وكذلك برامج العلوم الطبيعية والعلوم الصحية.

بالإضافة إلى برامج العلوم السياسية والإدارة العامة والعديد من البرامج الأخرى التي يمكن الاطلاع عليها من هنا. بينما لا تشمل المنحة الدراسة في برامج الماجستير بكلية الطب، وماجستير الآداب في العلوم وممارسات التعليم، وماجستير القانون من جامعات زيورخ ولوزان، بالإضافة إلى ماجستير القانون في العلوم الجنائية.

– للحصول على إحدى المنح المتاحة يشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة جامعية من خارج سويسرا، كما يجب أن تكافئ مؤهلاته درجة البكالوريوس في جامعة لوزان.

– حتى يتمكن الطالب من الحصول على إحدى المنح الدراسية المُقدمة يجب أن يكون مستوى اللغة لديه B2 -على الأقل- في اللغة التي يختار الدراسة بها سواء الإنجليزية أو الفرنسية. كما يجب أن يقوم بدفع رسوم إدارية تُقدر بحوالي 200 فرنك سويسري.

– يُغلق التقديم لمنح جامعة لوزان بسويسرا في الأول من (نوفمبر/تشرين الثاني) 2017.

– للتعرف على تفاصيل وشروط المنح المتاحة وكيفية التقديم: من هنا.

جامعة كوينزلاند، أستراليا

تُقدم جامعة كوينزلاند الأسترالية منحة دراسية للطلاب الدوليين الذين يواجهون صعوبات في التعلم بسبب الظروف المادية ويرغبون في الحصول على درجة الماجستير بأحد البرامج المتعلقة بمجال التنمية العالمية التي تقدمها الجامعة. تبلغ قيمة المنحة 36 ألف و688 دولارا أستراليا (حوالي 28 ألف و684 دولارا أميركيا) لتغطية جميع الرسوم الدراسية ونفقات التأمين الصحي، بالإضافة إلى راتب شهري لتغطية تكاليف المعيشة.

– ليتمكن الطالب من التقديم إلى المنحة لا بد أن يتحلى بالصفات القيادية وخدمة المجتمع، ويمتلك خبرة في العمل على مشاريع التنمية المجتمعية. كما يجب أن يمتلك نسخة مصدقة من الشهادة الأكاديمية وكشف العلامات، وسيرة ذاتية، بالإضافة إلى شهادة إجادة اللغة الإنجليزية بمعدل 7 درجات في اختبار الأيلتس، ورسالة الدافع وخطابات التوصية.

– يُغلق التقديم لمنح جامعة كوينزلاند في 6 (نوفمبر/تشرين الثاني) 2017.

– للتعرف على جميع التفاصيل والشروط وكيفية التقديم: من هنا.

جامعة وُرِكْ، إنجلترا

تُقدم جامعة وُرِكْ 25 منحة دراسية للطلاب الدوليين الراغبين في الحصول على درجة الدكتوراه بأحد البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، مثل: برامج القانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وبرامج الفنون والعلوم السياسية والإدارية، وكذلك برامج الإدارة والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى برامج العلوم الطبيعية والعلوم الصحية والعديد من البرامج الأخرى. تغطي المنح جميع الرسوم الدراسية بمبلغ سنوي يُقدر بحوالي 20 ألف و730 جنيها إسترلينيا على مدار 3 سنوات ونصف، بالإضافة إلى راتب شهري لتغطية تكاليف المعيشة يصل إلى ما يقرب من 15 ألف جنيه إسترليني سنويا.

– ليتمكن الطالب من التقديم لإحدى المنح المُقدمة لا بد أن يحصل على قبول جامعي في أحد برامج الدكتوراه المتاحة، ويجب أن يُقدم مقترحا بحثيا للعمل عليه خلال سنوات الدراسة. كما يشترط على الطالب أن يمتلك نسخا مصدقة من الشهادات الأكاديمية بسجلات أكاديمية متميزة، بالإضافة إلى امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية بمعدل 7 درجات ونصف في اختبار الأيلتس.

– يُغلق التقديم لمنح جامعة وُرِكْ في 19 (يناير/كانون الثاني) 2018.

– للتعرف على تفاصيل وشروط المنح المتاحة وكيفية التقديم: من هنا.

جامعة أديليد، أستراليا

تُقدم جامعة أديليد الأسترالية منحها الدراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه الدوليين الراغبين في إتمام دراساتهم العليا بإحدى التخصصات المتاحة في المعاهد البحثية بالجامعة، وتشمل: الطب والعلوم العامة والعلوم الصحية، والفنون، والهندسة والرياضيات، وعلوم الحاسب. تغطي المنح جميع الرسوم الدراسية لمدة سنتين لطلاب الماجستير و3 سنوات لطلاب الدكتوراه، بالإضافة إلى نفقات التأمين الصحي، وراتب شهري لتغطية تكاليف المعيشة خلال سنوات الدراسة.

– ليتمكن الطالب من التقديم للحصول على إحدى المنح الدراسية المُقدمة لا بد أن يكون طالبا دوليا حائزا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير بمعدل جيد جدا، وأن يمتلك نسخة مصدقة من شهادة البكالوريوس أو الماجستير مع كشف العلامات، بالإضافة إلى خطاب الدافع ورسائل التوصية، وشهادة إجادة اللغة الإنجليزية بمعدل 6.5 على الأقل في اختبار الأيلتس، و4.5 على الأقل في اختبار التوفل.

– يجب على الطالب أن يحدد البرنامج البحثي المناسب ثم يختار التخصص المُفضل قبل تقديمه طلب الحصول على المنحة. للاطلاع على البرامج البحثية المتاحة:من هنا..

– يُغلق التقديم لمنح جامعة أديليد في 31 (يناير/كانون الثاني) 2018 للجولة الثانية، وفي 30 (أبريل/نيسان) 2018 للجولة الثالثة.

– للتعرف على جميع التفاصيل والشروط وكيفية التقديم: من هنا.