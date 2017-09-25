الجزائر تدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية

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دعا وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إلى ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية وقال ان الجزائر كانت ضد تجميد عضوية سوريا في الأمم المتحدة بقوله “ نحن ضد تجميد عضوية سوريا في الأمم المتحدة ولا نزال نعمل على عودتها إليها، نظرا لمكانتها الهامة في إطار الامم المتحدة ولكن بالخصوص في الجامعة العربية.”

مسؤول الديبلوماسية الجزائرية أوضح كذلك خلال مقابلة تلفزيونية على هامش اشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن علاقات الجزائر مع سوريا تاريخية مؤكدا ان الجزائر لا تلعب أي وساطة بين الفرقاء العرب في سوريا وهذا بناء على مبدأ الجزائر الثابت منذ بداية الصراع القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما تحدث مساهل عن الزيارة التي قام بها إلى سوريا مؤخرا والتي مكنته من الاجتماع بالرئيس السوري بشار الأسد واعضاء الحكومة إذ تطرقوا إلى المستجدات الأخيرة الذي يشهدها الوضع في سوريا بالإضافة إلى التطورات الاخيرة التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط.

وعن الملف الليبي، قال عبد القادر مساهل ان الجزائر ترفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا مشددا على ان دور الجزائر تثق بشكل كبير في المسؤولين الليبيين لحل مشاكلهم بأنفسهم وان الجزائر تلعب دور المرافقة في إطار علاقات الجيرة.

مع غسان سلامة المبعوث الأممي #ليبيا: #الجزائر تدعم ورقة الطريق الأممية من أجل التوصل إلى حل سياسي عبر الحوار و المصالحة الوطنية pic.twitter.com/GvmolrHX25 — Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

مساهل أشار كذلك إلى دعم بلاده لورقة الطريق الجديدة حول ليبيا، التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة، ودعمها أيضا للحل السلمي الذي يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.

وفي هذا الشأن قال مساهل ان الجزائر ترفض تعدد المبادرات الرامية إلى حل الأزمة الليبية، لأنها قد تعقد الأمور بدلا من تسهيلها.