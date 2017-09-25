عون: أزمة النازحين السوريين يمكن أن تحلّ قبل حلول العام المقبل

كلنا شركاء: القدس العربي

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن «ازمة النازحين السوريين يمكن أن تحلّ قبل العام 2018 وهو الموعد الذي حدده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمؤتمر الدولي حول ازمة النازحين». وأكّد عون خلال حديث لمجلة «فالور آكتيال» valeurs actuelles الفرنسية أن «لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين، وهنالك مشاورات قيد البحث».

ولفت عون إلى أن «مسيحيي الشرق ليسوا وحدهم ضحايا الحروب في المنطقة، ولكن حسب تعبيره، يمكن اعتبارهم «من بين الأكثر تهديداً». وعن شراء لبنان لأسلحة فرنسية بتمويل سعودي، قال عون «لقد حصل هنالك تبدّل لدى قادة المملكة العربية السعودية والملك (السعودي) تمنى العودة عن هذا الاتفاق».

من جهة أخرى وخلال مقابلة اخرى مع مجلة «باري ماتش»، شدد عون على أن الرئيس سعد الحريري شخص معتدل وتربطه به علاقة ثقة، وقال رداً على سؤال: «على عكس ما يقوله البعض فإننا لم نشهد اي تدخل إيراني في الشؤون الداخلية اللبنانية، وهذا هو الواقع». وعن رؤيته للأزمة السورية، اعتبر رئيس الجمهورية أن «الحرب ستنتهي قريباً ويبقى أن نصل إلى حلّ سلمي للأزمة»، مشيراً إلى اعتقاده بأن «الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى وأن مستقبل سوريا يجب ان يتمّ الاتفاق عليه بينه وبين شعبه.»

وكان الرئيس عون قال إنّ لبنان ظل ينعم بالاستقرار طوال فترة الحرب التي اندلعت في سوريا، على الرغم من الخطابات الملتهبة أحياناً، التي كانت تصدر عن بعض السياسيين اللبنانيين من هذه الجهة أو تلك، ونجح في الحفاظ على وحدته الوطنية. وذكر في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أنّه «يتم العمل على دعم الجيش اللبناني لحماية جميع اللبنانيين». وأشار رئيس الجمهورية اللبناني إلى أن «الاستراتيجية اللبنانية حيال الحرب في سوريا هي الحفاظ على حدودنا اللبنانية لحماية أنفسنا من الإرهاب والنأي بالنفس عن المسائل السياسية الداخلية لسوريا». وقال إنّ «حزب الله لا يستخدم أسلحته في السياسة الداخلية، وهذه الأسلحة ليست إلا لضمان مقاومتنا للكيان الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل جزءاً من أرضنا وهي نحو 30 كلم مربع في مزارع شبعا، رافضاً تطبيق واحترام قرارات الشرعية الدولية». وحسب عون فإنه «لا يمكننا أن نمنع حزب الله من سلاحه طالما أن إسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة».

ويأتي ذلك بينما تواجه الحكومة إرباكاً على خلفية إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي أقرّه المجلس النيابي بما يسمح بتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام وللمعلمين والعسكريين.

وعلى وقع التهديد بالاضراب الشامل اليوم من قبل الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية في حال علّقت الحكومة دفع السلسلة إلى حين تعديل قانون الضرائب واقرار الموازنة العامة فإن تباينات في الآراء تُسجّل داخل الحكومة حيث يعتبر وزراء أنه لا يمكن للحكومة تعليق قانون الضرائب الا بقانون والا يؤدي ذلك إلى طعن امام المجلس الشورى من قبل الموظفين، فيما يرى وزراء آخرون انه يجوز تعليق اعتمادات السلسلة بقرار حسب المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية.

وكان ممثلون عن القوى السياسية اجتمعوا السبت في مقر وزارة المال قبيل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية امس الاحد. وانتهى اجتماع وزارة المال إلى محاولة استدراك الوقت والايام لصياغة مشروع قانون معجل جديد للضرائب والبحث عن مخرج لمسألة كيفية تنفيذ السلسلة باعتبار انها قانون نافذ لا يمكن تعليقه او الغاؤه الاّ بقانون آخر يقره مجلس النواب. وطرح اقتراح بأن يعمد مجلس الوزراء إلى تأجيل دفع الرواتب على اساس السلسلة في اول الشهر المقبل ريثما يعالج قرار المجلس الدستوري وآثاره.