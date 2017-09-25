مسؤول مغربي يكشف عن وجود 1664 مواطنا التحقوا بتنظيم (داعش) في ليبيا والعراق وسوريا

كلنا شركاء: القدس العربي

كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب عبد الحق الخيام، عن وجود 1664 مغربيًّا التحقوا رسميًّا بفرع تنظيم الدولة في ليبيا والعراق وسوريا. وقال الخيام في حوار مع موقع «الحرة» الأمريكي، أمس الأحد، إن بلاده مستهدفة أمنيًّا بسبب موقعها الاستراتيجي القريب من منطقة الساحل الأفريقي، التي تعرف نشاط مجموعة من التنظيمات الإرهابية، كما أنه قريب أيضًا من ليبيا التي تشهد تزايدًا لنشاط تنظيم «داعش».

واستدل المسؤول المغربي بعدد الخلايا الإرهابية المفككة، حيث تم تفكيك 47 خلية إرهابية، من بينها 42 خلية لها علاقات مباشرة بتنظيم «داعش»، وما تبقى منها عبارة عن خلايا متطرفة أو لها أهدافٌ إرهابية، وأسفرت التحقيقات عن توقيف 701 شخص.

وبينا لم يكشف الخيام، الذي لا حدود لبلاده مع ليبيا، عن طرق وصول عناصر «داعش» المغاربة، أحصى بعد المعلومات التي تم استقاؤها من الموقوفين، ومن خلال الشراكة التي تجمعهم بدول صديقة، وجود 1664 شخصًا التحقوا رسميًّا بالعراق وسورية، وبفرع التنظيم في ليبيا. لكن بعد العملية التي تقودها قوات التحالف في سورية، لا تتوفر حاليًّا معلومات جديدة بهذا الخصوص، وبالنسبة للعائدين من هناك، أحصى المكتب 85 شخصًا عادوا إلى المغرب من هذه الدول، وفق قوله.

وبخصوص الأشخاص الذين حاولوا الالتحاق أو التحقوا بأية بؤرة توتر طبقًا لمقتضيات قانون سنَّه عام 2014، الذي يجرم الالتحاق بالمنظمات الإرهابية، يقول المسؤول المغربي إن القانون ينص على أن أي شخص ثبت أنه كان في بؤر التوتر، سيخضع إلى استجواب من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وتقديمه إلى العدالة ويحاكم ويعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.

وكان تقرير أعدته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية سلط الضوء على تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا، محذرًا من نجاحه في تشكيل خلايا سرية، بعد عام كامل من خسارة معقله الرئيس في مدينة سرت، في محاولة منه لإعادة تنظيم صفوفه على مقربة من أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين في ليبيا وأوروبا أن التنظيم شكل خلايا صغيرة تتكون من بضع عشرات من المقاتلين، وأقام قواعد جديدة خارج المدن الليبية، مثل بني وليد وغات، خلال الأشهر القليلة الماضية، وبدأ في كسب الأموال عن طريق اعتراض طريق الشاحنات التجارية، واستغلال شبكات تهريب المهاجرين والوقود.