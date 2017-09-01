سوري يعترف: 22 سنة وأنا كويتي الجنسية!

كلنا شركاء: القبس

علمت «القبس» من مصدر مطلع أن مباحث الجنسية والجوازات أحالت كويتيا متهما بتزوير الجنسية منذ 22 سنة. وقال مصدر مطلع إن المتهم متزوج من مواطنة ولديه أبناء، وتم توظيفه في إحدى الجهات الحكومية، ولم يكن يعلم عنه أحد حتى أبلغت عنه زوجته قبل أسبوع.

وبين المصدر أنه وبعد التحقيق مع المتهم المزور وإجراء بصمة وراثية له، تبين أنه ليس كويتياً، وسبق له أن دخل البلاد بجواز سفر سوري، ولم يكن يحمل بصمات لدى دخوله.

واشار المصدر إلى ان التحقيقات من المتوقع أن تجر 30 شخصاً مزوراً لهم علاقة مع المتهم، حيث ان الزوجة المبلغة اكدت ان زوجها خدعها قبل الزواج بأنه ابن قبيلة معروفة، {وبعد ذلك اكتشفت أمره، وكتمت سره، لكنه بدأ بالتقليل من الكويتيين وأننا مزورون، فلم أتمالك نفسي وقمت بالإبلاغ عنه}.

ولفت المصدر إلى ان المبلغة أكدت للجنسية والجوازات انه ليس لديها مانع من إسقاط الجنسية عن أبنائها، طالما ان زوجها مخالف للقانون.