قتلى وجرحى بقصفٍ صاروخيّ على مدينة القرداحة

غيث علي: كلنا شركاء

تسبب قصفٌ صاروخيُّ على مدينة القرداحة بريف اللاذقية بمقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح بعضها خطرة، صباح اليوم الاثنين.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن صواريخ من نوع “غراد” استهدفت مدينة القرداحة، وسقطت في مناطق مدنية متسببةً بسقوط هذا العدد من القتلى والجرحى.

وأكدت المصادر الموالية أن الضحايا الثمانية الذين وصلوا إلى المستشفى كانوا من المدنيين.

في المقابل، استهدفت مدفعية قوات النظام وصواريخها منطقة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي والمناطق الخاضعة لسيطرة الثوار في ريف اللاذقية الشمالي، دون ورود أنباء عن سقوط مصابين.

وتشهد محافظة إدلب عموماً اليوم قصفاً مكثفاً من الطيران الروسي وطيران النظام الحربي الذين تسببا بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.