إدلب تحترق… أكثر من 100 غارة روسية خلال 5 ساعات

زيد المحمود: كلنا شركاء

قضى وأصيب العشرات من المدنيين جراء أكثر من 100 غارة جوية شنها صباح اليوم الاثنين، الطيران الروسي على مناطق متفرقة في محافظة إدلب ومحيطها.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب إنّ عدد الغارات الإجمالي للطيران الروسي اليوم تجاوز 140 غارة خلال ساعات الصباح الخمس فقط، ومعظمها كانت تستهدف مواقع مدنية بحتة، موقعةً 17 قتيلاً في حصيلة أولية.

مدينة الدانا قرب الحدود مع تركيا شمال إدلب كانت الأكثر تأثّراً بالضربات الجوية، بحسب مراسلنا، الذي أفاد بسقوط خمسة قتلى على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف أطرافها بصواريخ فراغية من الطيران الروسي، تسببت أيضاً بسقوط عشرات المصابين.

وقضى ثلاثة مدنيين على الأقل جراء قصف جوي على بلدة القنيطرة الواقعة في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي حيث سقط منزل على رؤوس ساكنيه متسبباً بمقتل الأم وطفليها وإصابة أطفال آخرين. كما قضى مدنيان آخران في بلدة عين الزرقا القريبة وثالث في بلدة بداما في المنطقة أيضاً.

وأوضح مراسلنا “عبد الرزاق الصبيح” أن طيران الاستطلاع الروسي كان يرصد المنطقة بطيران الاستطلاع قبل أن تبدأ طائراته الحربية بالقصف، حيث تناوبت طائرتان أو ثلاثة على قصف ذات المنطقة.

وأوقع القصف الجوي ضحايا مدنيين في كل من معرشورين وسراقب وخان شيخون ومعرة حرمة وغيرها من المدن والبلدات التي طالتها الغارات الروسية.

واستهدف الطيران الروسي سيارات تحمل خزانات وقود قرب بلدة سرمين شرق إدلب ما تسبب بنشوب حرائق ضخمة عملت فرق الدفاع المدني على إخمادها.