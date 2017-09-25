طائرات إيرانية مسيّرة تغير على دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت إيران اليوم أن طائراتٍ مسيرة تتبع حرسها الثوري استهدفت أمس الأحد مواقع لتنظيم “داعش” في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود مع العراق.

ونقلت وكالة “رويترز” عن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري نفذ ضربات جوية بالقرب من الحدود السورية العراقية ودمر مركبات وعتادا عسكريا وذخيرة.

نشرت خلية الإعلام الحربي التابعة لحزب الله شريطاً مصوراً لما قالت إنه استهداف طائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني مقرات وآليات لـ”داعش” ببادية الشام.

وأضاف المصدر أن هذه الغارات جاءت في إطار عملية “الفجر-3” التي أطلقتها قوات النظام وحلفاؤها بغية الوصول إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور ذات الأهمية الاستراتيجية قرب حدود العراق.

وكانت إيران أطلقت في يونيو حزيران صواريخ على شرق سوريا مستهدفة قواعد لداعش الذي كان أعلن مسؤوليته عن هجمات في طهران أودت بحياة 18 شخصا.