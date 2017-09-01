(قسد) تعلن عن استهدافٍ روسيٍّ لمواقعها في دير الزور

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن طائرات روسية قصفت اليوم الاثنين، نقاط تمركز عناصرها في حقل كونيكو النفطي في ريف دير الزور.

وقالت مصادر مقربة من (قسد) إم الطيران الروسي استهدف بغارات جوية متكررة الحقل الذي كانت سيطرت عليه قبل أيام بمشاركة قوات مشاة أمريكية وبدعمٍ من التحالف الدولي.

وأسفر القصف إصابة عنصرين بجروح بليغة، وسط أنباء تؤكد وقوع قتلى وجرحى في صفوف (قسد).

وكانت (قسد) أعلنت سيطرتها على شركة كونيكو شمال شرق مدينة دير الزور بعد انسحاب تنظيم “داعش”.

وكانت الطائرات الروسية وطيران النظام قصفت مواقع (قسد) في منطقة دير الزور في وقت سابق من هذا الشهر، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنها سترد بقوة على أيّ عمليات قصفٍ لـ (قسد) على مواقع النظام في المنطقة.