الثوار يواصلون صد هجمات النظام في جوبر والقتال يندلع في معظم جبهات المنطقة

محمد كساح: كلنا شركاء

استفاقت جبهات الغوطة الشرقية فجر اليوم الاثنين، على هجمات عنيفة من أكثر من محور شنها النظام حيث يحاول التوغل في عمق الغوطة دون حديث عن تقدم يذكر.

وتزامن القتال مع قصف عنيف ومكثف طال معظم بلدات الغوطة الشرقية في حين كثف طيران الاستطلاع من تحليقه في سماء المنطقة.

الناشط الصحفي “عامر الريف الشامي” تحدث لـ(كلنا شركاء) عن هجمات عنيفة شنها النظام منذ الساعات الأولى لفجر يوم الإثنين تركزت على جبهات قطاع المرج متل حوش الظواهرة والريحان إضافة لمحور جوبر – عين ترما في القطاع الأوسط وجبهة جسرين.

واستخدم النظام خلال عملياته العسكرية معظم أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة. وقال الشامي “بدأ النظام بالتمهيد بالمدفعية الثقيلة إضافة لرشاشات دوشكا 23 و57 “.

* إصابات في صفوف المدنيين

ترافقت العمليات العسكرية على الأرض مع قصف بالمدفعية الثقيلة على بيوت المدنيين في الغوطة الشرقية.

واستهدف النظام مدينة دوما وعربين وسقبا وكفربطنا بالمدفعية ما أدى لسقوط إصابات بين المدنيين.

وقال مصدرنا إن القصف على الغوطة الشرقية يشمل سلاح المدفعية والصواريخ الأرضية أما الطيران الحربي فلم ينفذ طلعاته الجوية منذ مدة من الزمن.

وتحدث المصدر عن سقوط رشقات من رصاص طائش على الأحياء السكنية في بلدة حوش الصالحية في منطقة المرج ما أدى لإصابة أحد المدنيين بجروح طفيفة.

وفي مدينة عربين أصيبت امرأة جراء القصف العشوائي من قبل قوات النظام على الأحياء السكنية في المدينة.

* النظام لم يتقدم

بالنسبة للمعارك الدائرة حتى اللحظة تمكن جيش الإسلام من عطب دبابة طراز (تي 72) وإصابة طاقمها على جبهة الريحان في منطقة المرج.

كما تصدى فيلق الرحمن للهجوم العنيف الذي شنه النظام على حي جوبر وبلدة عين ترما الذي ترافق مع قصف مدفعي و وصواريخ أرض – أرض نوع (فيل ) استهدفت الأبنية السكنية.

ونقلت شبكة “صوت العاصمة” المعارضة عن مصدر في فيلق الرحمن نفي الأخير كافة الأخبار التي يبثها النظام عن تقدم عسكري على محاور جوبر وعين ترما.

وقال المصدر” كنا نعلم مسبقاً وقبل ساعات من بدء الهجوم بنية النظام محاولة الاقتحام فجر اليوم، ولم تسفر عملية النظام إلا عن جريح واحد في صفوف الفيلق، ولا يوجد عشرات القتلى كما يروج إعلاميو النظام”.