ثلاثة قتلى من المدنيين بنيران قوات النظام في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى مدنيان على الأقل، وأصيب آخرون بقصف قوات النظام للمناطق المحررة من محافظة درعا صباح اليوم الاثنين 25 أيلول/سبتمبر، بالمدفعية الثقيلة و قذائف الهاون.

وقال الناشط أحمد الديري لـ (كلنا شركاء) إن قوات النظام استهدفت بلدة (أبطع) بريف درعا الغربي من مواقعها بمدينة (الشيخ مسكين) مما أدى لمقتل سيدة تدعى (اسمهان الحريري)، كما قتل شاب باستهداف قوات النظام لأحياء درعا البلد يدعى (محمد الصياصنة) وأصيب أخرون.

وأضاف أن قوات النظام المتمركزة في تل (الشعار) شمال درعا استهدفت بلدة (الحارة) بالمدفعية الثقيلة مما أدى لأصابة عدد من المدنيين في البلدة.

على صعيد متصل قضى طفل برصاص قوات النظام في أحياء درعا المحطة، بحسب الناشط أحمد المصري الذي قال لـ (كلنا شركاء) إن الطفل (عبد الكريم المحاميد) قتل برصاص قوات النظام الطائش بحي (السبيل) بدرعا المحطة، في حادثة هي الثالثة من نوعها منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي.