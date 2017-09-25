جيش الإسلام) ينعى الناشط أنس النجار

– Posted on 2017/09/25Posted in: أخبار محلية
وليد الأشقر: كلنا شركاء
نعى جيش الإسلام مساء اليوم الاثنين، الناشط الإعلامي أنس النجار الذي قضى أثناء تغطيته هجمات عسكرية شنتها قوات النظام على الغوطة الشرقية.
وقال جيش الإسلام في بيان له إن نجار (أبو محمود) كان مسؤول المكتب الإعلامي للواء 111 التابع للجيش، مشيرا أنه ينحدر من بلدة البلالية بريف دمشق، وشارك في تغطية معاركه ومنها (الله غالب وذات الرقاع وحوش الضواهرة) وغيرها.
وقال مراسل (كلنا شركاء) في ريف دمشق إن قوات النظام بدأت اليوم هجوما واسعا على مختلف جبهات غوطة دمشق الشرقية، مركزة هجومها على محوري حي جوبر وبلدة عين ترما، حيث تمكنت كتائب الثوار من التصدي لهذا الهجوم موقعة قتلى وجرحى في صفوف النظام.
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