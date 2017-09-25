مقتل مسلحين موالين لحزب الله شمال حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

اعترفت مصادر موالية لنظام بشار الأسد، اليوم الاثنين (25أيلول/سبتمبر)، بسقوط ستة قتلى وأربعة جرحى من قوات النظام والمسلحين الموالين لـ “ميليشيا حزب الله اللبناني”، خلال الاشتباكات مع الفصائل العسكرية على في محيط قرية باشكوي شمال مدينة حلب.

وقالت المصادر الموالية للنظام، إن “جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الاشتباكات على جبهة باشكوي شمال حلب، هم من أبناء مدينة نبل الموالية لنظام بشار الأسد، وينتمون لفوج شهداء نبل والزهراء التابع لحزب الله”.

ونشرت “المصادر” الموالية، أسماء خمسة قتلى وأربعة جرحى وهم: ( القتيل أحمد سامي يوسف، القتيل أحمد كمال يوسف، القتيل علي هيثم الضرير، القتيل محمد عبداللطيف اسماعيل، والقتيل حسين علي عمورة)، (المصاب محمد نايف حايك، المصاب علي يوسف خميس، المصاب علي أحمد الزم، والمصاب محمد ياسر الكنج).

من جانبها، أعلنت وكالة “إباء” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، أن “قوات النخبة التابعة للأخيرة تمكنت من قتل 15 عنصراً من قوات النظام، بعد عملية نوعية استهدفت مواقعهم داخل قرية باشكوي شمال حلب”.

وأكد القائد العسكري “محمود درغام” لـ “وكالة إباء”، “انحياز مقاتلي قوات النخبة إلى مواقعها بعد تمشيط النقاط وقتل جميع من كان فيها”، مشيراً إلى مقتل عنصرين اثنين من قوات النخبة أثناء الاشتباكات داخل القرية.

في الأثناء، شنَّت المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو الروسي، عدة غارات على بلدة حيان ومدينة حريتان، كما استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محطة تحويل الكهرباء في مدينة حريتان شمال حلب، فيما قصفت المقاتلات الحربية الروسية مدينة الأتارب، وبلدات (أورم الكبرى، خان العسل، الشيخ علي، وكفر حلب) في ريف حلب الغربي، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء القصف الذي استهدف بلدة كفر حلب.