بالأسماء… 59 قتيلاً وجريحاً إثر غاراتٍ روسيةٍ استهدفت مدينة جسر الشغور

زيد المحمود: كلنا شركاء

ارتكب الطيران الحربي الروسي اليوم الإثنين (25 أيلول/سبتمبر)، مجزرةً جديدةً في ريف إدلب، راح ضحيتها 59 مدنياً بين قتيلٍ وجريحٍ في حصيلةٍ أولية، جراء غاراتٍ استهدفت مدينة جسر الشغور.

وأفاد “مركز جسر الشغور الإعلامي” بأن الطيران الحربي كثّف اليوم من غاراته الجوية على مدينة جسر الشغور وريفيها الشمالي والغربي، فاستهدف مدينة جسر الشغور بعدة غارات جوية متتالية، تسببت بمقتل 17 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وإصابة 42 آخرين بجروح. في حين أكد ناشطون أن الطائرات التي استهدفت المنطقة هي طائرات روسية.

وقضى ثلاثة أطفال من عائلة واحدة نتيجة استهداف الطيران الحربي قرية البشيرية بريف جسر الشغور، إضافة إلى مقتل طفل آخر وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي.

وتسببت الغارات الجوية على كل من قرى (قيقون، عين الزرقا، حلوز، العالية، النهر الأبيض) في ريف جسر الشغور، عن مقتل امرأة وإصابة خمسة آخرين بجروح.

ووثق “مركز جسر الشغور الإعلامي” أسماء القتلى والجرحى الذين سقطوا في المجزرة التي ارتكبها الطيران الروسي في مدينة جسر الشغور:

القتلى:

1_رفيف شاروط

2_عادل شاروط

3_فاطمة كردي

4_سيف الدين كردي

5_رائد راشد بيدق

6_محمد الشيخ سالم

7_محمد اكتع

8_عدي شيخ محمد

9_ياسين الشيخ محمد

10_خديجة الزوفي

11_سبأ حبوب

12_علي رشاد بكرجان

13_عفاف شيخ محمد

14_عبير جرجي

15_خالد بيدق

16_مصطفى عليو

17_وائل صوفي

المصابين:

1. جمال ابو وليد 31سنة

2. نهوند شريف 13 سنة

3. عماد الشر 13 سنن

4. جمعة حديد 55 سنة

5. اسامة خضر 13 سنة

6. انمار شاروط 41 سنة

7. فاطمة بركات 36 سنة

8. هادي شاروط 12 سنة

9. سمر شاروط 9 سنوات

10. مريم شغري 60سنة

11. مازن رجب 39 سنة

12. محمد شحادة 20 سنة

13. رزان شحادة 51 سنة

14. ادم سليمان 26 سنة

15. عبدو هزبر 35 سنة

16. جمال حاج حمود 50 سنة

17. مصطفى شيخ سالم 30 سنة

18. جمال كردانو 55 سنة

19. فاطمة اكتع 35 سنة

20. عبادة حسين 27 سنة

21. احمد حسين 65 سنة

22. سارة حسين 4 أشهر

23. عمر حسين 13 سنة

24. خضر احمد العمر 60 سنة

25. نبيهة الشيخ علي 25 سنة

26. ياسمين الشيخ محمد 38 سنة

بالإضافة إلى 16 مصاباً لم تُعرف أسماؤهم.