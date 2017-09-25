بالأسماء… 59 قتيلاً وجريحاً إثر غاراتٍ روسيةٍ استهدفت مدينة جسر الشغور

زيد المحمود: كلنا شركاء
ارتكب الطيران الحربي الروسي اليوم الإثنين (25 أيلول/سبتمبر)، مجزرةً جديدةً في ريف إدلب، راح ضحيتها 59 مدنياً بين قتيلٍ وجريحٍ في حصيلةٍ أولية، جراء غاراتٍ استهدفت مدينة جسر الشغور.
وأفاد “مركز جسر الشغور الإعلامي” بأن الطيران الحربي كثّف اليوم من غاراته الجوية على مدينة جسر الشغور وريفيها الشمالي والغربي، فاستهدف مدينة جسر الشغور بعدة غارات جوية متتالية، تسببت بمقتل 17 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وإصابة 42 آخرين بجروح. في حين أكد ناشطون أن الطائرات التي استهدفت المنطقة هي طائرات روسية.
وقضى ثلاثة أطفال من عائلة واحدة نتيجة استهداف الطيران الحربي قرية البشيرية بريف جسر الشغور، إضافة إلى مقتل طفل آخر وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي.
وتسببت الغارات الجوية على كل من قرى (قيقون، عين الزرقا، حلوز، العالية، النهر الأبيض) في ريف جسر الشغور، عن مقتل امرأة وإصابة خمسة آخرين بجروح.
ووثق “مركز جسر الشغور الإعلامي” أسماء القتلى والجرحى الذين سقطوا في المجزرة التي ارتكبها الطيران الروسي في مدينة جسر الشغور:
القتلى:
1_رفيف شاروط
2_عادل شاروط
3_فاطمة كردي
4_سيف الدين كردي
5_رائد راشد بيدق
6_محمد الشيخ سالم
7_محمد اكتع
8_عدي شيخ محمد
9_ياسين الشيخ محمد
10_خديجة الزوفي
11_سبأ حبوب
12_علي رشاد بكرجان
13_عفاف شيخ محمد
14_عبير جرجي
15_خالد بيدق
16_مصطفى عليو
17_وائل صوفي
المصابين:
1. جمال ابو وليد 31سنة
2. نهوند شريف 13 سنة
3. عماد الشر 13 سنن
4. جمعة حديد 55 سنة
5. اسامة خضر 13 سنة
6. انمار شاروط 41 سنة
7. فاطمة بركات 36 سنة
8. هادي شاروط 12 سنة
9. سمر شاروط 9 سنوات
10. مريم شغري 60سنة
11. مازن رجب 39 سنة
12. محمد شحادة 20 سنة
13. رزان شحادة 51 سنة
14. ادم سليمان 26 سنة
15. عبدو هزبر 35 سنة
16. جمال حاج حمود 50 سنة
17. مصطفى شيخ سالم 30 سنة
18. جمال كردانو 55 سنة
19. فاطمة اكتع 35 سنة
20. عبادة حسين 27 سنة
21. احمد حسين 65 سنة
22. سارة حسين 4 أشهر
23. عمر حسين 13 سنة
24. خضر احمد العمر 60 سنة
25. نبيهة الشيخ علي 25 سنة
26. ياسمين الشيخ محمد 38 سنة
بالإضافة إلى 16 مصاباً لم تُعرف أسماؤهم.
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