تركيا تطالب روسيا بأن تكون حريصة بعد مجازر إدلب

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طلب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، من روسيا أن “تكون حريصة” بعد قصفها لإدلب.

وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة “خبر” التركية، اليوم الاثنين 25 أيلول، إن “قصفًا روسيًا في الآونة الأخيرة في إدلب السورية أسفر عن مقتل مدنيين ومقاتلي معارضة معتدلين”.

وشدد أوغلو على أن قتل المدنيين يعتبر انتهاكا لاتفاق أستانة.

من جانب آخر قالت مصادر في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن أردوغان وبوتين بحثا خلال المكالمة الهاتفية، العلاقات الثنائية، والمسائل الإقليمية، وتبادلا الآراء حول المفاوضات السورية الأخيرة في العاصمة الكازاخستانية أستانة، بحسب وكالة الأناضول.

وجاءت دعوات وزير الخارجية التركي بعد مجازر مستمرة منذ نحو أسبوع في ريف إدلب، كانت إحداها بحق عناصر من فيلق الشام والتي راح ضحيتها أكثر من 40 من عناصره.