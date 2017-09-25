قوات النظام تبدأ عمليةً عسكريةً جديدةً ضد (داعش) في بادية حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الإثنين (25 أيلول/سبتمبر)، البدء بعمليةٍ عسكريةٍ جديدةٍ ضد تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي، تهدف إلى الوصول للمحطة الثانية في الريف الجنوبي الشرقي لحمص.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن قوات النظام و”حلفاءه” (الميليشيات الموالية) بدأت عملية عسكرية انطلاقاً من بلدة “حميمة” في أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي باتجاه “المحطة الثانية” على الطريق الواصل بينهما.

وأشار المصدر إلى أن قوات النظام وميليشياته تتقدم من محورين، الأول شمال الطريق والثاني جنوبه مسافة 5 كلم بعرض 5 كلم، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، وسط رمايات مدفعية طالت تجمعات وتحركات التنظيم في المنطقة.

ومن جانبها، أعلنت وكالة “أعماق” القربة من تنظيم “داعش” تدمير جرافة لقوات النظام بقذيفة صاروخية شرق قرية حميمة، إضافة إلى تدمير دبابة لقوات النظام بصاروخ موجه شمال شرق القرية.

وأعلنت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” اليوم، عن سيطرة قوات النظام وميليشياته على قرى (مسعدة، وأم الريش، ورسم الناقة، والزيبة) والتلال والمحيطة بها في المنطقة المحاصرة من ريف حمص الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.