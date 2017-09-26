السويد.. سجن سوري التقط صورا مع جثث قتلى الحرب

Posted on 2017/09/26Posted in: أخبار دولية

كلنا شركاء: سكاي نيوز عربية

قضت محكمة سويدية الاثنين بسجن طالب لجوء سوري ثمانية أشهر، بعدما وجدت له صور مع جثث قتلى سقطوا في الصراع السوري.

واعترف الرجل بأنه وقف لالتقاط صور له مع قتلى أو مصابين بجروح خطيرة بينما كان يقاتل في صفوف الجيش السوري عام 2014، واعترف بأنه  كان يعلم أن الصور ستستخدم لأغراض الدعاية.

لكنه نفى أي تجاوز من جانبه وقال إنه كان يطيع الأوامر.

وقالت المحكمة: “عرض الرجل بتصرفاته خمسة أشخاص، جميعهم يحظون بحماية القانون الدولي الإنساني في الصراعات المسلحة، للإهانة، بهدف انتهاك كرامتهم الشخصية”.

وطلب الرجل اللجوء في السويد عام 2015 واعتقل هذا العام بعدما أرسل شخص الصور للشرطة.






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