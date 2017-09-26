رافضاً تقسيم العراق… وليد المعلم: الإدارة الذاتية في سوريا أمرٌ قابلٌ للتفاوض

معتصم الطويل: كلنا شركاء

في موقفٍ جديدٍ لحكومة النظام الرافضة لأي شكلٍ من أشكال الفيدرالية التي تسعى إليها مكونات عرقية في سوريا، قال وليد المعلم، وزير الخارجية في حكومة النظام، إن موضوع الإدارة الذاتية ضمن الحدود السورية أمرٌ قابلٌ للتفاوض، مشدداً في الوقت نفسه على رفض استقلال كردستان العراق.

وأضاف المعلم في حديث مع قناة “روسيا اليوم” بُثّ مساء أمس الاثنين، إن استفتاء الانفصالفي العراق مرفوض من قبلنا رفضا قاطعا، نحن مع وحدة العراق.

وفي السياق، نقلت وكالة سانا عن وزير خارجية النظام قوله “نحن في سوريا لا نعترف إلا بعراق موحد ونرفض أي إجراء يؤدي إلى تجزئة ذلك البلد… هذه خطوة مرفوضة ولا نعترف بها وبالأمس أبلغت وزير الخارجية العراقي بموقفنا”.

وحول كرد سوريا تابع “يريدون شكلا من أشكال الإدارة الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية.. هذا الموضوع قابل للتفاوض والحوار ونحن عندما ننتهي من القضاء على داعش يمكن أن نجلس مع أبنائنا الأكراد ونتفاهم على صيغة للمستقبل”.

في الوقت نفسه رحّب الوزير بالدعم الإيراني للنظام ودورها كدولة ضامنة، وقال “نرحب بالوجود الإيراني ولا نستمع إلى الأصوات التي تآمرت علينا وقتلت شعبنا ثم الآن تعترض على الوجود الإيراني فالموقف العربي من الوجود الإيراني في سوريا موقف يبتعد عن الواقعية لأنه منذ سبع سنوات جاءنا الطعن والتآمر من بعض الأشقاء العرب الذين يعترضون على الوجود الإيراني بينما وقفت إيران إلى جانبنا وشاركتنا في مكافحة الإرهاب”.