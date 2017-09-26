(قسد) تشيّع 12 من عناصرها في المالكية ومنبج

رزان العمر: كلنا شركاء

شيعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يوم أمس الاثنين، 12 من عناصرها ممن لقوا حتفهم خلال المعارك ضد تنظيم “داعش” في الرقة ودير الزور.

وقالت مصادر مقرّبة من حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) الذي تشكل ميليشياته العمود الفقري لـ (قسد)، إن القتلى شُيّعوا في منبج بريف حلب ومدينة المالكية (ديريك) في ريف الحسكة.

وأشارت المصادر أن القتلى السبعة الذين شيعتهم (قسد) في مدينة المالكية كانوا قُتلوا في حملة السيطرة على مدينة الرقة وحملة عاصفة الجزيرة في دير الزور، وهم: “ربيعة بلوس، بروين فرحو، سيامند ناصر، مسعود دوراك، محمود نايمان، أذاد دونمز، وعضو قوات الأسايش عبد الله أحمد”.

في الأثناء، شيعت مدينة منبج الخاضعة لسيطرة (قسد) يوم أمس خمسةً آخرين من عناصر الأخيرة، ممن قُتلوا بذات المعارك، وهم “بشار مبارك، وبلال المطر، ومحمود المرعي، وإبراهيم الحسين، ومحمود شلاش”.