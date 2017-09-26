اتحاد الشباب السرياني الحر يدين لقاء المؤسسة الكنسية مع بشار الأسد

وليد غانم: كلنا شركاء

أدان اتحاد الشباب السرياني الحر أي اتصالٍ يتمّ بين أي مؤسسة سريانية بما فيها المؤسسة الكنسية وقياداتها مع النظام، في إشارةٍ إلى “لقاء الشباب السيرياني العالمي” الذي عُقد خلال الأيام الماضية في دمشق واستضاف بشار الأسد.

وقال الاتحاد في بيانٍ تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذا “اللقاء” لا يمثل السريان، مضيفاً “هو يمثل من يقف من السريان مع القيادة الكنسية التي قبلت ذُل البقاء تحت سيطرة النظام”.

وأضاف في السياق “قيادة المؤسسة السريانية الدينية تفرض على الشعب الحضور لدمشق للقاء مما يضفي شرعيةً سريانية على النظام المجرم، نرفض كافة المؤسسات القابلة للخضوع لنظام آل الأسد ونعمل جاهدين لتغيير قياداتها وأطرها لتكون صورةً حقيقية عن الآراميين السريان المتطلعين مع أخوتهم في سوريا نحو الحرية والديمقراطية”.

وتابع الاتحاد “نحن أحرار الآراميين السريان نعلن وبقوة وجود السريان بصف إخوتهم السوريين من كل الأعراق والأديان ضد النظام السوري حتى زواله وما هذه المجموعة الموالية إلا شبيهة للموالين من كافة المكونات السورية يرفضها أحرارها ويقبل خنوعها العبيد”.

وختم الاتحاد بالقول “يسقط نظام القمع المجرم في سوريا وعبيده من كل الأصناف، يعيش الشعب السوري في ثورته العادلة من أجل الحرية والديمقراطية في سوريا الأحرار”.

* نصّ البيان:

بيان صادر عن اتحاد الشباب السرياني الحر

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نحن السريان الأحرار، جزء أساسي من مكونات المجتمع السوري، لنا ما له وعلينا ما عليه، كنا في مقدمة الحراك السلمي الثوري من أجل الخلاص من نظام آل الأسد القمعي ومازلنا في مقدمة العمل السلمي، ندين أعمال القتل والإرهاب التي يمارسها النظام السوري بقيادة آل الأسد ونعلن أننا كشعب سرياني نقف صفاً واحداً مع أخوتنا في سوريا ضحايا مثلنا للقتل والتشريد.

نعلن أيضاً إدانتنا لكل اتصال يتم بين أي مؤسسة سريانية بما فيها المؤسسة الكنسية وقياداتها مع نظام بشار الأسد، ما يسمى ب “لقاء الشباب السرياني العالمي” المنعقد حالياً في دمشق تحت رعاية نظام القتل الأسدي لا يمثل السريان، هو يمثل من يقف من السريان مع القيادة الكنسية التي قبلت ذُل البقاء تحت سيطرة النظام السوري، قيادة المؤسسة السريانية الدينية تفرض على الشعب الحضور لدمشق للقاء مما يضفي شرعيةً سريانية على النظام المجرم، نرفض كافة المؤسسات القابلة للخضوع لنظام آل الأسد ونعمل جاهدين لتغيير قياداتها وأطرها لتكون صورةً حقيقية عن الآراميين السريان المتطلعين مع أخوتهم في سوريا نحو الحرية والديمقراطية.

نحن أحرار الآراميين السريان نعلن وبقوة وجود السريان بصف إخوتهم السوريين من كل الأعراق والأديان ضد النظام السوري حتى زواله وما هذه المجموعة الموالية إلا شبيهة للموالين من كافة المكونات السورية يرفضها أحرارها ويقبل خنوعها العبيد.

يسقط نظام القمع المجرم في سوريا وعبيده من كل الأصناف، يعيش الشعب السوري في ثورته العادلة من أجل الحرية والديمقراطية في سوريا الأحرار.

اتحاد الشباب السرياني الحر

ستوكهولم 24/9/2017