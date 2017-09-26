مجزرة بحق العشرات من محاصري عقيربات شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

ارتكبت قوات النظام اليوم الثلاثاء، مجزرة مروّعة راح ضحيتها نحو 80 قتيلاً وجريحاً من محاصري ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي، حيث استهدفت تجمعاً ينتظر الفرصة المناسبة للخروج من المنطقة.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في حماة إن الاستهداف كان على منطقة “وادي العذيب” حيث ينتظر عشرات آلاف المحاصرين الفرضة المواتية لعبور شريطٍ يسيطر عليه النظام ويفصل المنطقة عن مناطق سيطرة الثوار في ريف إدلب الشرقي.

وتسبب القصف اليوم بسقوط ما يقارب من 30 قتيلاً و50 جريحاً بحسب تقديراتٍ أولية، وسط مخاوف على حياة الجرحى في المنطقة التي تعاني من شللٍ في القطاع الطبي نتيجة الحصار.

ويعاني النازحون العالقون في “وادي العذيب” يعانون وضعاً مأساوياً في ظل القصف الذي يتعرضون له في ظل انعدام الرعاية الطبية ونقص الغذاء والماء الشديدين، وبحسب بعض الناجين من الحصار فإن الآلاف ما زالوا محاصرين في بانتظار أي فرصة للنجاة بأرواحهم من الجحيم الذي يعيشونه، بحسب ناشطين في المنطقة.

وقال ناشطو شبكة بوابة حماة إن الأيام الأربعة الماضية شهدت قصفاً مكثفاً في ريف حماة الشرقي الواقع شمال أوتوستراد (السلمية – الرقة) وتتبع أغلبية بلداته وقراه لناحية الحمرا، حيث شنّ الطيران الروسي مئات الغارات الجوية بالتزامن مع قصف بالبراميل المتفجرة من قبل مروحيات قوات النظام التي تقلع من مطار حماة القريب.

وأشارت الشبكة إلى تنظيم “داعش” مازال يخوض معارك كر وفر في محيط قرية “أبو حنايا” في ناحية عقيربات، والتي تمكن التنظيم من استعادتها، بعد مقتل عشرة جنود من الميليشيات الموالية أثناء التصدي لمحاولة اقتحام جديدة عليها، وتوجد أيضا ًمعارك واشتباكات في محيط قرية “حمادة عمر” التي سيطرت عليها قوات النظام في وقت سابق.