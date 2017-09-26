الأجهزة الأمنية بحلب تطرد (شبيحة البكارة) من 3 أحياء

زياد عدوان: كلنا شركاء

طلبت الأجهزة الأمنية وأفرع المخابرات الجوية وأمن الدولة في مدينة حلب، من عناصر اللجان الشعبية “شبيحة البكارة” المنتشرين في أحياء السليمانية والفيلات والشيخ طه، إخلاء الأحياء الثلاثة المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ يوم أمس الإثنين 25 أيلول/سبتمبر.

وسادت حالة من الارتياح لدى المدنيين وخصوصاً القاطنين في حيي الفيلات والسليمانية واللذان يقطنهما غالبية من المسيحيين والأرمن، وذلك بسبب تجاوزات وانتهاكات عناصر “شبيحة البكارة” الذين ينتمون لميليشيا (لواء الباقر) والذي تشكل بدعم لوجستي ومالي إيراني.

وباشر بعض عناصر “شبيحة البكارة” في حي الشيخ طه بتجهيز عتادهم للخروج من مدرسة الفنون الجميلة في الحي، عقب صدور القرار عصر أمس، حيث يتخذ عناصر “شبيحة البكارة” من المدرسة مقراً لهم، ولم ترد معلومات عن الوجهة التي سيسلكها العناصر أو المكان الذي سيغادرون إليه.

ويُشكل عناصر “شبيحة البكارة” في مدينة حلب نسبة كبيرة، ويتمركزون في عدة أحياء وأهمها الأحياء الثلاثة التي تمت مطالبتهم بالخروج منها، إلى جانب أحياء باب النيرب والجزماتي وغيرها من الأحياء التي تقطنها “عشيرة البكارة”.

وشارك عناصر “شبيحة البكارة” منذ بداية الثورة السورية إلى جانب قوات النظام والميليشيات الموالية لها بقمع المظاهرات التي خرجت في العديد من الأحياء وخاصة أحياء باب النيرب والجزماتي وضهرة عواد، كما شاركوا بقمع التظاهرات التي كانت تخرج من مسجد “آمنة بنت وهب” في حي سيف الدولة قرب دوار الكرة الأرضية في مدينة حلب.

وتقطن العائلات التي تنتمي لـ “عشيرة البكارة” في عدة أحياء في مدينة حلب، ومن أهم تلك الأحياء “الميسر، الجزماتي، الفردوس، الصالحين، باب النيرب”، وغيرها من الأحياء الشرقية الجنوبية.