انفجار عبوة ناسفة داخل أحد أفران حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

انفجرت عبوة ناسفة فجر اليوم الثلاثاء، داخل فرن الوحدة في حي الميسر شرقي مدينة حلب، مسفرة عن إصابة عاملين اثنين بجروح بليغة وأسعفوا إلى المستشفى.

وطالبت مصادر إعلامية موالية للنظام في مدينة حلب عقب انفجار العبوة الناسفة بضرورة ضبط الأحياء الشرقية للمدينة من خلال القيام بعمليات دهم وتفتيش بسبب وجود خلايا نائمة حتى الآن في تلك الأحياء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجار العبوة الناسفة التي انفجرت داخل الفرن.

ويذكر ان سرية أبو عمارة للمهام الخاصة التابعة لكتائب الثوار استطاعت خلال الفترة الماضية اغتيال العديد من عناصر الميليشيات والشبيحة بعد استهدافهم بالعبوات الناسفة، بالإضافة لتفجير مخازن أسلحة لميليشيا لواء القدس في مخيم النيرب وتفجير مخزن أسلحة لعناصر الدفاع الوطني “الشبيحة” في حي العرقوب في مدينة حلب.